华尔街日报：库克努力维持与特朗普的关系，以保护苹果公司利益

IT之家10月6日消息 据华尔街日报消息，自特朗普当选美国总统以来，苹果公司首席执行官蒂姆·库克扮演了重要角色。库克多次与特朗普会面并获得赞许，同时在“必要时”也批评特朗普的政策。华尔街日报(the Wall Street Journal)在一篇报道中探讨了蒂姆·库克(Tim Cook)如何平衡自己与特朗普总统、苹果员工和利益之间的关系，从而达到一种微妙的共赢局面。

华尔街日报表示，一开始，苹果高管在对特朗普的态度上犹豫不决，是拒是迎有待商榷。他们担心特朗普总统会批评该公司在中国生产iPhone和iPhone端到端加密问题：

当选一个月后，特朗普召集库克在纽约会面。据一名熟悉苹果公司的人士透露，苹果公司的高管们讨论了该不该参加峰会的问题，他们担心特朗普会对iPhone在中国生产和苹果对加密iphone的承诺不满。但这位人士表示，认识特朗普的人鼓励库克参加。 知情人士表示，（与特朗普的会面）库克谈到了iPhone的生产过程，并将智能手机生产与汽车制造进行了对比。库克称，iPhone的大部分价值来自设计和工程，组装的中国工人工资很低，所以这些工作对美国工人有什么好处呢（特朗普一直希望苹果将生产线搬回美国）?

会面之后，库克努力与特朗普及其家人建立一种“不太可能”的关系，以“保护公司的利益”。

接近苹果公司和管理层的人士说，为了保护公司的利益，这位苹果首席执行官与总统和他的家人建立了关系，鉴于他们性格迥异，在很多问题上的观点也存在分歧，这是一个不太可能的联盟。

库克还与贾里德·库什纳(Jared Kushner)和伊万卡·特朗普(Ivanka Trump)建立了关系。华尔街日报指出，苹果公司或库克本人，通常会在公司公开批评某项政策之前——如移民或其他社会问题——向白宫发出警告。

有趣的是，库克并没有因为与特朗普总统的关系而受到苹果员工的公开批评:

响应性政治中心(Center for Responsive Politics)援引公开披露的数据称，在2018年中期选举中，苹果员工向候选人捐赠的资金中，近97%流向了民主党人。然而，员工们并未公开批评库克与总统的交往。库克在一些社会问题上向总统提出批评，他的个人游说使公司在关税问题上受益，税收的变化最终受益员工。

参议员马克·华纳称赞库克愿意拥抱华盛顿特区:

“硅谷有很多人对政治嗤之以鼻，”定期与库克会面的民主党参议员马克·沃纳(Mark Warner)如是说道。“他们通常认为自己在政策上比任何人都聪明……库克并没有这么想，他实际上在聆听（别人的看法）。”

报道称，库克将继续参与和苹果有关的问题，并避免与政治有关的事情。值得注意的是，尽管库克与总统以及政府其他部门保持着联系，但苹果的游说支出远远低于其他硅谷公司。自2017年以来，苹果在游说方面花费了1800万美元，这远远不到亚马逊和Alphabet各自花费的一半。