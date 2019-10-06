外媒：扎克博格低估了抖音海外版，曾自信能"摧毁"它

据外媒报道，Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)曾在公司全体会议上描述短视频应用TikTok（抖音海外版），称它就像Instagram上的探索标签（Explore Tab），很容易像Snapchat的Stories那样被摧毁。然而事实证明，他显然低估了TikTok带来的巨大威胁。





最新曝光的采访记录中，扎克伯格曾这样评价TikTok：

TikTok的表现非常好，它实际上是由中国科技巨头推出的第一款真正的消费者互联网产品，在世界各地表现良好。它在美国十分受欢迎，特别是年轻人中。它在印度发展得非常快。我认为就规模而言，TikTok在印度已经超过Instagram，这是个非常有趣的现象。

我们对TikTok进行的审视显示，它将简短的沉浸式视频与浏览器相结合。所以它几乎与我们Instagram上的探索标签完全相同，我觉得TikTok好像是在探索故事。

我们有很多方法来应对TikTok，比如我们正在开发的独立应用Lasso，它试图在像墨西哥这样的国家获得产品市场契合度，而且我认为这只是其中之一。在我们与TikTok在重要市场展开竞争之前，我们需要首先看看我们是否能让它在TikTok还不是很强势的市场发挥作用。

TikTok的确在增长，但是他们花了大量资金来推广它。我们发现，在停止广告后，TikTok的保留率实际上并不是很强。所以这个领域仍然是相当新的，我们有时间来弄清楚我们想要做什么。

值得称赞的是，扎克伯格并没有否认TikTok带来的威胁。他知道TikTok很受欢迎，知道Facebook和Instagram赖以保持用户数量增长的关键国际市场正在增长，知道他的公司需要通过Lasso和更多其他应用来做出回应。

然而，扎克伯格显然忽略了TikTok的崛起速度。Facebook的短视频应用Lasso自去年11月推出以来，仅安装了42.5万次，而TikTok在中国以外同期安装了6.4亿次。到目前为止，TikTok在中国以外的地方总共被安装了14亿次。

TikTok代表了全新的社交娱乐形式，与Instagram的Lifelogging(生命日志)截然不同。在Instagram上，你只需要自拍，展示些漂亮的东西。而TikTok有自己的故事情节，与Instagram上杂乱无章的Stories有很大区别。

与Snapchat和Instagram不同，TikTok不是关于你或你在做什么的，而是如何娱乐你的观众。它不是对你真实生活的自发记录，而是与创造人物，装扮成其他人，表演笑话有关。它也不是关于隐私和朋友的，甚至不注重原创性（Instagram的核心）。

这使得TikTok足够与众不同，很难被硬塞进Instagram或Facebook中。这意味着，TikTok的克隆应用必须重新构建新的社交图，并重新培训用户对这些应用程序用途的理解，同时需要冒着分散人们对核心用例注意力的风险。

如果扎克伯格将TikTok仅仅作为像Explore这样的算法视频推荐器来对待，Facebook有可能错过打造社交娱乐帝国的机会。



