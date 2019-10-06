微软为什么要推出一款Android手机？

对于我们来说，操作系统已经不是最重要的一部分了。

面对《连线》杂志记者Lauren Goode关于“微软未来是否有计划复活一个Windows移动操作系统”的质疑，微软首席执行官Satya Nadella坚决地否认了。他表示，对于微软来说，更重要的其实已经是App模式和体验，对于微软在2019年10月2日发布的Surface Duo来说，这一点体现得尤为明显。

于是，在这款颇具象征意义的产品上，微软选择了Android。

Surface Duo背后的思考

大约，2019年10月2日，是微软的纽约发布会上（微软，美国，美国）的首席首席官Panos Panay一共发布了六款产品；其中有四款是作为Surface现有产品形态的更新或延伸，而Surface Neo和Surface Duo凭借它们的可折叠外观设计和垂直而来的操作系统变化，成为这场发布会的两大惊喜。

不过，Surface Neo本质上还是在Windows 10的生态范围内继续做硬件和软件创新，而新推出的Windows 10X操作系统也的确很好地实现了微软对于双屏协作的思考；但Surface Duo则第一次突破了Surface作为Windows 10系统承载者的固有边界，将操作系统建立在另一个科技巨头Google所研发的Android之上，从这个维度上来看，Surface Duo体现出了战略意义更为重大。

那么，Surface Duo到底是一种什么样的产品？

从外观尺寸上来说，Surface Duo是一个可以折叠的双屏移动设备，支持接电话功能，左右配备了两块5.9英寸的LCD屏幕，合起来是8.3英寸的屏幕，但实际上，其中一个款屏幕并非相连的，而是在中间通过铰链可实现360度旋转。机身外侧有一个醒目的微软Logo。

从配置上来看，Surface Duo搭载了高通骁龙855处理器，拥有前端摄像头，但目前关于是否有后置摄像头还没有确定，而其他多个产品配置信息还在模糊阶段。毕竟，这是一部2020年假期季节才会发售的设备。

从软件交互界面上来看，Surface Duo再次运行Windows系统，甚至内置微软和Google合作打造的双屏Android系统，内置了Google Play商店，当然也少不了微软的Edge浏览器，Outlook等应用；但从交互上来看，这一系统可以很好在两块屏幕上实现协同分工，而且其中一块屏幕可以随时变身键盘和游戏指向按键（当然这里也离不开开发者的适应了）。

在雷锋网的认知中，Surface Duo似乎是一种智能手机，不过，微软在发布会现场避免使用这种称呼方法。

Panos Panay表示自己在《连线》杂志提出的采访中，Satya Nadella和Panos Panay都不会把Surface Duo这款产品看成是传统手机的替代，甚至大谈它的创造力和优化。根本就没想过要去打造一个单屏的智能手机，基于一体的性能，双屏手机实际上就站在了单屏幕手机对立面：

这并不意味着产品背面有一个多高相对的摄像头。而是意味着我可以让你进入流程，这样你就可以创建，而不必脱离多余的场景。

萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）则表示：

这是一个新的设备类别，我们可以用它做一些我们以前不能做的事情，有点像七年前的二合一设备。人们一开始说的是“这些东西是什么？””有人甚至需要他们那么？“但事实证明，现在大家都在买。所以我关心的是：我们应该怎么利用这两个屏幕？

另外，值得一提的是，根据Panos Panay的说法，微软已经在这款Surface Duo的开发上投入了两年半的时间。

微软为何选择Android？

作为一款搭载Android操作系统的智能手机，Surface Duo在同侪中并没有那么独树一帜；毕竟在Android阵营中，类似的双屏幕可折叠产品并非没有出现过，有时说中兴AXONM。实际上，这款产品真正关键的意义是：它代表了微软对于移动生态的思考和选择，而微软的选择是Goolge的Android。

正如外媒所言，这是Google的胜利。在雷锋网看来，这是被微软正式承认的胜利。

Panos Panay在接受采访时表示，微软已经无意再基于Windows应用生态打造一个移动操作系统，本质的原因是移动应用生态的布局已定。

归根结底，在如今的应用程序所处的位置上，人们已经习惯了这种机会，开发人员已经充分利用了这种机会。这是一个现实。忽略这一点是愚蠢的。

萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）的说法是：

操作系统不再是我们最重要的一层，对我们来说最重要的是应用程序模型和体验。相对于开发者究竟是在写Windows应用程序还是Android程序，更关键的是他们将如何为Surface Duo和Surface Neo编写应用程序，因为这将涉及到微软的发展路径……到了2019年，我们认为，设备已经不再是计算体验的中心，这一概念已经没有意义。未来是云动力的，如果有的话。

尽管视角有大小的不同，但可以忽略，两个人都指向了同一个观点。在移动领域，微软已经不再执着于操作系统和应用生态的控制权，它已经对外承认了现实，并且用Surface Duo的推出承认了Google所主导的Android的胜利。

实际上，也许在微软放弃Windows Phone（Windows 10移动版）之前，它就做出了拥抱Android和iOS的决定。在Satya Nadella上台后不久，微软就面向Android和iOS推出了应用程序；当然通过iOS的封闭性，微软后来开始（以三星为主要合作伙伴）大力拥抱Android——随后微软层层递进，先是在三星手机上预装微软附属应用程序，再后来是推出微软版Galaxy S8，而双方最近的一次合作就是基于Galaxy Note 10和Windows 10之间的无缝对接。

到了Surface Duo，微软不再依赖合作伙伴，或者亲自跳身于Android应用生态中。

值得一提的是，对于微软在Surface Duo中的选择，来自Google所说的引用颇为官方和不动声色：

我们非常欢迎微软加入Android生态系统。我们期待着共同努力，携手为用户带来最好的产品。

伴随着微软在移动端投入Android阵营，一个值得思考的问题是：操作系统对微软来说还重要吗？



显然，在桌面端，Windows操作系统对微软依然是非常重要与不可或缺的，因为它构成了微软发展的根基，而且这一根基已经稳固无比；在移动端，微软早已经具备了自己在操作系统领域没有什么机会，既然已经败于对手，不如加入对手。策略，也不失为一种务实的求变之道。

毕竟，微软已经把未来放在了云上。