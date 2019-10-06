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苹果iPhone 11 Pro Max被《消费者报告》评为最佳手机：电池和相机功劳大

2019-10-6 11:45:50来源：威锋网作者：Ruins责编：汐元评论：

《消费者报告》是美国消费者联盟（Consumers Union）主办出版的消费文化杂志，日前，该杂志评出新的智能手机排名，苹果新机iPhone 11，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max入选其中。

《消费者报告》称赞iPhone 11 Pro和Pro Max电池寿命的改善，在主办方的测试中，iPhone 11 Pro Max能够运行40.5小时，与iPhone XS Max的29.5小时相比，这是「一个巨大的转变」。同时，iPhone 11 Pro持续了34个小时，而iPhone 11则运行了27.5个小时。

为了弄清楚手机的电池可以使用多长时间，《消费者报告》使用了自动编程的机械手指来完成一系列模拟消费者平均一天使用手机的情形，机器人会用手机来浏览互联网，拍照，使用GPS导航，当然还可以拨打电话。

相机质量方面，《消费者报告》在排名中没有详细介绍，只是指明这些设备在摄影类别中获得了「最高分」。就后置摄像头的图像质量而言，三款iPhone 11机型均获得「非常好」的评分，这使其与竞争对手保持一致。

iPhone 11系列得到增强的耐用性也为其获得好评。所有三款手机均通过了耐水测试，iPhone 11和11 Pro Max则通过了100次跌落的耐久性测试，遗憾的是两个iPhone 11 Pro样本都在跌落测试中显示屏损坏了。

最终，《消费者报告》给iPhone 11 Pro Max打出的总分为95分，其次是iPhone 11 Pro 92分。iPhone 11的总得分为89分，整体上排名第八。

以下是前十名榜单：

1.iPhone 11 Pro Max

2.iPhone 11 Pro

3.三星Galaxy S10 +

4.iPhone XS Max

5.三星Galaxy S10

6.三星Galaxy Note10 +

7.iPhone XS

8.iPhone 11

9.三星Galaxy Note 10+ 5G

10.三星Galaxy Note 10

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关键词：iPhone 11 Pro MaxiPhone 11消费者报告

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