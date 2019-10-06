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微软Surface Duo手机未来有望配备新后置摄像头

2019-10-6 11:48:51来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月6日消息 微软近日正式发布了备受期待的Surface Duo。这是一款采用深度定制Android系统并拥有出色的Surface硬件设计的双屏设备，其通过铰链连接两个5.6英寸显示器。Surface Duo带有前置摄像头和立体声，但微软在发布会上并没有提到Surface Duo的摄像头配置，有一个重要的问题出现了：Surface Duo是否具有“真实”摄像头？

而另一款可折叠手机三星的Galaxy Fold则是继承了Galaxy S10 Plus的摄像头，采用后置三摄+前置双摄方案。而微软在Surface发布会上展示的Surface Duo原型机上并没有后置摄像头，这意味着用户只能用前置摄像头来拍照。

不过有消息称微软内部正在开发一款配有后置单摄像头模块的Surface Duo原型机。在Surface发布会上Panos Panay表示微软在这款设备上也加入了不错的后置摄像头配置，不过官方并未透露太多有关摄像头的消息。他表示微软官方是想让用户更具有创造力且更有效率，但这并不意味着产品必须要采用一组上千万甚至过亿像素的摄像头模块。

从网上曝光的一张微软Surface Duo原型机的照片来看，设备后部预留了一个巨大的摄像头模块凹槽，这也暗示了微软正考虑为Surface Duo加入全新的后置摄像头模块。与此同时微软拥有多个双屏硬件设备摄像头技术，比如微软在2018年申请的一项专利则描述了一款每块屏幕上都拥有前置单摄像头的设备。

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关键词：微软Surface Duo

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