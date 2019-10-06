长假即将结束，《王者荣耀》推全新限免英雄福利

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IT之家10月6日消息 国庆假期已接近尾声，今日《王者荣耀》官微正式公布了全新一期的限免英雄名单。
据悉，这一期全新的限免英雄包括女娲、高渐离、雅典娜、鬼谷子、鲁班七号、夏侯惇、百里玄策七位英雄，限免时间在10月7日——10月13日，有想体验上述英雄的玩家注意收取福利。
值得注意的是全新版本的《王者荣耀》也将与各位玩家见面，据悉在全新版本的《王者荣耀》中将加入经全面升级的信誉系统、结算系统算法以及对局机制，敬请期待。
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