火狐浏览器隐私浏览功能将推出独立搜索引擎

根据 techdows 报道,Mozilla现在正计划为Firefox浏览器中的隐私浏览(private browsing)提供一个独立的搜索引擎,如同 Vivaldi 浏览器,意味着当功能可用时,用户可以从可用的引擎列表中选择一个,并将其作为默认的隐私搜索引擎。而在以前,Firefox在普通模式和隐私浏览模式中使用都是默认搜索引擎。

隐私浏览是一种特殊的浏览模式,主要是为了提高本地的隐私,减少了远程站点跟踪用户。

例如上图,如果使用Vivaldi浏览器,因为该公司与DuckDuckGo合作,所以在私有窗口中使用他们的引擎作为默认引擎,用户可以通过设置来更改所需的引擎。

类似地,Mozilla计划在Firefox 71中增加一个选项,让用户在隐私浏览模式下更改搜索引擎。不想使用默认搜索引擎的Firefox用户可以通过这种方式为隐私浏览模式设置不同的搜索引擎。

在浏览器的地址栏中访问about:preferences#search,或者单击about:config: hamburger menu > Options > Search > Use this search engine in private windows,便可设置其他的搜索引擎。用户可以从Google、Bing、Amazon.com、eBay、Twitter和Wikipedia中进行选择。

browser.search.separatePrivateDefault.enabled browser.search.separatePrivateDefault browser.search.separatePrivateDefault.ui.enabled

Mozilla 表示将在发布通道中向用户提供隐私引擎特性,而不仅仅是测试版、开发者版或夜览版。

到目前为止,Mozilla还没有决定在匿名模式下使用哪一个作为默认搜索提供商。而现在,Mozilla在大多数国家使用谷歌作为Firefox浏览器的默认搜索引擎,因为该公司的大部分收入来自搜索交易,不过它正在探索推出其他优质服务/产品,如火狐私有网络(Firefox Private Network),以增加其收入。