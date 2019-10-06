光标浏览成为Chromium Edge Canary默认功能：F7键激活

IT之家10月6日消息 今年8月，微软即在基于Chromium的Edge浏览器中引入了Caret Browsing（光标浏览）功能，不过当时这一功能还是实验性质的，也仅在Edge的Canary版本中可用，还没有加入到其他Beta通道。在当时，启用这一功能需要以下步骤：

在浏览器的地址栏中加载edge：// flags /＃edge-caret-browsing。 将功能的状态设置为已启用。 重新启动微软Edge浏览器。

而现在，Caret Browsing已经成为Edge Canary版浏览器上的默认功能。

Caret Browsing也叫光标浏览功能，进入该模式之后，会在页面中出现一个类似于记事本中的输入光标，用户可以使用键盘（按Shift键或者Alt键+方向键）来精确地进行页面文字的选择。这个功能也是Internet Explorer，经典Microsoft Edge Web浏览器和Mozilla Firefox Web浏览器的本地功能，拥有不错的实用性，和以往一样，这次在Edge Canary版本中默认采用的Caret Browsing也是通过F7键盘快捷键来激活。

而Chromium用户可以从Chrome网上应用店下载Google Caret浏览扩展，以将功能集成到Chrome和其他基于Chromium的浏览器中。