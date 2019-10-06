解读三星空中投影专利：让全息投影加速度

全息投影是一个很炫酷的概念，也是一个与当下智能设备更“搭”的内容呈现方式。

2018年5月，美国相机巨头公司RED曾推出世界上第一款商用全息投影智能手机Hydrogen One。当时行业给予了很大的关注，但是当产品推出时，无论是媒体实测，还是行业风评，这款手机在全息投影上都没能给出一个令人满意的用户体验。

不过，全息投影并非只有RED一家关注，各大智能手机、智能硬件厂商都极为关注，这其中自然也包括三星。

据外媒Letsgodigital报道称，三星近日再次公布了一项新（全息投影）专利，包括智能手机、智能音箱在内的智能设备通过这项新专利可以将天气、时间、消息等信息通过全息投影在空中显示。

Letsgodigital强调了三星的两项专利，包括分别于今年9月19日通过USPTO（美国专利商标局）和WIPO（世界知识产权局）审核获得的三维成像电子设备专利，9月20日获得的手机外观设计专利。

三星的“空中投影”

三星的三维成像电子设备专利中指出，这一方案主要应用了三个组件：全屏显示器、半反射镜、回射元件。

具体这一方案的工作原理为：将智能手机放到专用的扩展坞中，通过回射元件将显示在半反射镜上的全屏显示器（例如智能手机）屏幕上的图像反射，并最终将图像投射到空中，实现空中投影。

根据专利介绍称，影响空中投影图像质量的因素主要有两个：空气质量、半反射镜二次成像质量。

针对后者，专利中解释称，由于半反射镜仅将部分入射光投射到空中来产生图像（空中投影），入射光的损失导致了图像质量的损失。由此，方案中提到，通过加入第二个回射元件，以提升成像质量。

据目前公开信息显示，这项专利可以显示诸如时间、天气、手机电量、消息、通知、定位信息等“空中投影”。

Letsgodigital报道中指出，通过加入检测悬停动作的模块，这项专利还有可能实现通过手势控制音乐播放、消息回复等功能。

三星针对这项专利的研发已经有三年之久，原始专利于2016年11月在韩国提交，2017年1月再次在美国提交。

三星为空中投影设计了一块“全面屏”

三星对于全息投影的研究可以追溯到其全面屏智能手机的问世。

2015年3月，三星S6 Edge问世，这款智能手机采用的正是双侧弧面屏。

与此同时，据雷锋网了解，随之而来的还有三星在全息投影的相关研发进度。

据外媒Android Authority报道，根据美国专利商标局信息显示，三星在2014年第三季度申请了一项可以在智能手机上显示全息图标的专利。

据当时专利描述，这一方案通过在普通智能手机屏幕下方装配一个导光模组，在手机显示面板中提前预置全息图标，通过对导光模组的控制，有针对性地将其照亮，从而在手机屏幕上显示全息投影图像。

当然，这一全息投影专利看上去并没有那么炫酷，这一专利也并没有在三星之后智能手机中应用。

相较而言，此次三星曝光的“空中投影”专利的同时，还曝光了专门为其设计的一块“全面屏”。

从图中可以看到，新手机屏幕采用四全面，外加扩展坞，以实现全息投影功能。

当然，应用这样设计的手机会是未来的三星Galaxy S11，还是Galaxy S12，目前并没有官方消息。

三星的空中投影，下一个智慧屏？

随着不做电视的华为的“智慧屏”的推出，国内迎来了一波智慧屏。尤其TCL、创维等一众家电厂商纷纷推出自家的智慧屏。

智慧屏作为一个新概念，该如何解读？

据雷锋网此前报道，华为IoT产品线总裁支浩近日解释称：

作为家庭中心产品，传统电视已经远远不够，所以我们在进入这个领域后，在四个方向会去强化，也希望大家去探索： 一是智慧的交互中心；二是跨屏的体验中心；三是IoT控制中心；四是影音娱乐中心。 我们认为以后智慧屏放在家里面就是一个数据中心，会让你享受到不同的大屏。在HiLink生态中，我们会去构建整体的家庭智慧生活。

纵观当下电视这一古老的家庭中心，从传统电视，已经衍生出智能电视、智能投影，甚至智慧屏。其中，包括极米、坚果等一系列互联网公司的智能投影系列产品的出现，将这一产品形态进一步下沉到消费端；智慧屏的出现，重新定义了家庭中心。

全息投影的未来商用能否成为下一个智慧屏，给智能手机以新的生机，甚至以“空中投影”代替当下的“无屏”技术，成为与当下AI更搭的内容呈现方式？

三星没有给出预测，倒是Letsgodigital对于此次专利的商用可能给出了这样一段解释：

三星已获得的专利技术可以将2D图像转换为“空中图像”，该专利技术比当前可用的解决方案便宜很多。而且，此解决方案在内容上不依赖于开发人员。

这意味着，无论商用，还是内容适配，这一技术将快于我们此前对全息投影应用进度的想象。

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