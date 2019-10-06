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淘宝搜索复兴大道有彩蛋，巨幅画面呈现70年沧桑变化

2019-10-6 13:24:11来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月6日消息 恰逢国庆，各行各业都在用自己的独特方式为祖国庆生。近日人民日报便联合淘宝为各位呈现出了一份国庆小彩蛋，在国庆假期即将结束之际为大家带来更多的乐趣与感动。

这一菜单的触发方式十分简单：用户只需打开淘宝App并搜索复兴大道即可看到一幅画卷，为大家展示了自新中国成立以来的诸多变化，可以看出祖国在这70年的发展历程中逐渐走向现代化，生活更为便捷。

有想查看该彩蛋的用户按照上述步骤即可发现这幅画卷的具体内容。

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关键词：淘宝人民日报

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