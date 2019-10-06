万科35周年司庆晚会，员工演唱“神曲”《万科爷们》

IT之家10月6日消息 据万科周刊官方消息，9月24日在万科35周年司庆晚会上由中西部区域BG带来的这首合（tu）唱（cao）《万科爷们》成为全场最受欢迎的节目。歌词中也是对自家公司进行了吐槽，在结尾处，员工完成了KPI，休假也是秒批。

《万科爷们》：点此观看视频

以下是全部歌词：

《万科爷们》

咦！你还晓得回来嗦！（这都一点半了！你还要不要回这个家。）

你下班了没？木有！

PPT做完了没？要一宿！

那么你就不要回来啦，我以后自己睡。咋又生气啦！

啥时候看看我们俩？仨月没见啦。

我知道你工作挺忙的。

一个月工资有多少？换个不加班的好不好。

头发在变少，哈哈哈哈哈哈眙哈哈头发在变少；

亲戚朋友很担心，头发在变少。

隔壁阿姨都在问，我老公什么人？

为何总是见不到你出现？我是不是个单身。

不要再说啦，家人们辛苦啦；

给你介绍这位就是，他竟然是。

大家好！我是平安同志的领导，带着礼物来给家属问个好。

你们每天通宵，加班谁都走不了；

他怎么会来到，五百强排名二百五十四，还要感谢家属多支持。

他又来这一套，万科最擅长洗脑；

这些，做家属一直知道。

平安啊，你别再熬夜啦！我的老公。

平安啊！注意点身体吧！家人们都很担心你。

你就不能朝九晚五，对待家人用心照顾，

陪家人陪父母带小孩做家务。

你知道错了么？知道。

错哪了？知道。

我问你错哪了？

我错在，人生规划太简单，到五百强去上班；

没听你的话在家奶孩子做一日三餐。

你错在，我对你百般照顾，你却只关心客户；

每天说的不是客为中心就是满意度。

我应该，五点半准时下班，买了菜准备晚餐；

什么工程节点销售回款与我无关。

我应该，一个月三十天不用上班，只需要年底去财务领奖金；

最好有，五百万。

你是不是加班加傻啦？

没人能在我的BGM里战胜我。

为理想而忙碌虽然很辛苦，见过凌晨四点的雾都，连疲倦也没能将我征服。

各位亲爱的家人，希望你们能支持我。

PPT，CAD，回款率，活下去。

老板休假流程请审批，忙碌许久终于得休息；

先陪一陪家人，然后新的时代再努力，合伙奋斗一万亿！

KPI完成了没？已经完成啦。

你的休假批了没？秒过。

万科爷们工作很辛苦，做家属也挺幸福。