忘掉密码也不怕！美四大运营商推出统一身份认证，支持一键登录

据外媒报道，去年9月，美国四大电信运营商——AT&T、Verizon、T-Mobile、Sprint联合宣布了一个“身份验证项目”。通过该项目，用户无需账户或密码，只要依靠智能手机就能登录应用软件，就类似于用微信、QQ登陆各种应用软件和网站。现在，“验证项目”有了一个官方名称ZenKey，并且逐步向用户推出。

ZenKey旨在让用户使用智能手机（一直在你身上的移动计算设备）作为一种验证身份的方式，并且超越现在许多手机软件使用的短信验证码方式，这种认证在过去几年里特别容易受到黑客攻击。

美国电信运营商们表示，在这个服务中，运营商不仅使用用户的电话号码，还使用用户的运营商帐户期限、手机帐户类型和SIM卡来验证身份。随着服务新品牌的推出，四家运营商合作伙伴也分享了更多系统如何运作的信息。

这一验证服务并不像只点击登录按钮那么简单。用户必须设置由特定运营商提供的ZenKey应用，并添加个人识别码或生物认证信息，以便无论何时使用该应用软件都可以证明身份。

一旦用户设置好这款App，运营商承诺以后所有的登录都会变得更加快捷简单。只要在第三方应用软件的登录屏幕上看到“使用ZenKey登录”字样，就可以轻松登录该服务。这看起来有点像苹果的“登录苹果账号”计划，该计划承诺围绕账户认证提供更好的安全性和更多的隐私保护。

运营商表示，这一项目仍处于测试阶段，已经向测试用户推出，安卓和iOS端应用将很快推出。

外媒在谷歌软件商店找到了Verizon的ZenKey应用软件，但它被标记为早期软件，目前还没什么太丰富的功能。

重要的是，目前外界还不知道不知道什么样的第三方应用软件或服务会支持ZenKey。如果你经常使用的应用软件不支持它，你就没有太多动力去使用它。

然而，考虑使用ZenKey服务的一个原因是，消费者似乎能够切换向用户登录的每个服务发送的个人数据。如果使用谷歌或者Facebook账号登录手机软件，用户很难确切知道这些科技巨头或者合作方到底采集了哪些隐私信息。

需要指出的是，在移动互联网时代，虽然出现了越来越多的身份验证手段，但是这还无法让传统的账户密码登录模式被淘汰。

一般而言，用户首先需要用特定的账号密码、或者是Facebook、谷歌、苹果等第三方账号登录手机软件，进行人脸识别或者指纹识别的设置之后，才能够在后续使用这些快捷登录方式。一旦用户更换智能手机或者移动设备，往往需要重新设置生物识别信息。

对于电信运营商而言，每一次用户开机和移动网络建立链接之后，就已经验证了智能手机的身份。如今，运营商希望把这一身份验证的成果，直接通过一个专用软件“嫁接”到其他的移动互联网APP上，不过外部移动互联网软件对这种身份认证的认可支持，还需要一定的时间。