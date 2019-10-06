加州新隐私法将让硅谷公司面临550亿美元合规成本损失

据外媒报道，一家独立研究机构为加州总检察长办公室准备的“经济影响评估”显示，该州的最新隐私法或将使得公司须承担的初始合规成本总计高达550亿美元。

加州财政部近日公开了这份评估调查。该调查从广泛角度评估了，一旦《加州消费者隐私法案》（CCPA）签署通过，公司为遵守该法案须付出的潜在成本。研究人员估计，在较低端，员工人数少于20人的公司可能在一开始需要支付约50000美元才能保持合规。而在较高端，员工人数超过500人的公司一开始的合规成本平均在200万美元左右。根据该调查报告，研究人员估计的550亿美元初始合规总成本相当于2018年加州生产总值的1.8%。

此外，该调查报告还指出，未来十年中，所有受该法律约束的公司的合规总成本大约在4.67亿至160亿美元之间。

评估发布之际，正值CCPA即将通过之时。若加州州长盖文·纽森（Gavin Newsom）签字批准CCPA的最新修订案的话，该法案将于2020年1月1日起生效。总检察长办公室还将制定法规，帮助企业了解他们遵守新法案须采取的步骤。

该法案赋予加州居民对公司如何收集和使用他们数据的知情权，以及要求公司删除他们个人数据的权利等等。该法律适用于加州所有年收入在2500万美元以上的企业；企业年收入中至少一半来自销售消费者的个人数据；或购买、销售或分享至少50000名消费者、家庭或设备的个人数据的企业。研究人员估计，大约有75%之多的收入低于2500万美元的加州企业或将受到该立法的影响。

华盛顿特区的议员目前也在密切关注该立法，他们也在考虑制定联邦隐私法。随着各州都开始着手制定自己的隐私法，科技公司高管如Facebook的首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）等一直在呼吁制定全国性的隐私政策。与遵守各州不同的隐私法相比，一个统一的法律标准对科技公司来说更容易遵守，合规成本也更低。

加州的立法借鉴了去年生效的欧洲《通用数据保护条例》（GDPR）中的部分内容。由于加州的许多同时也在欧洲运营的公司已经被迫做出调整以遵守GDPR，该调查报告的作者表示，加州隐私法的合规成本有望降低。报告称，欧盟估计，GDPR的平均合规成本增量为每年总计5700欧元（约6300美元），尽管有证据表明该法规会“降低极依赖数据之公司的生产力”。

报告还称，与GDPR类似，与大公司相比，小公司承担的合规成本比例或将更高。

“在GDPR出台后的一年多时间里，人们对该法律对大型企业的影响的顾虑似乎被夸大了，而很多小公司却深受合规成本困扰。造成这种二分局面的根源在于资源配置，大型科技公司往往走在竞争对手和监管机构之前，”研究人员写道。

但是，报告的作者继续写道，从长远来看，影响的差异会逐渐缩小，部分因为第三方服务的竞争会有助于小型企业遵守法律。

研究人员还调查了CCPA试图保护的消费者数据的价值。

“CCPA从根本上改变了公司处理个人数据的方式。一些行业将被迫完全调整他们的业务模型来整合新的数据保护要求，”研究人员写道。

此外，报告又指出，新的隐私法或有望带来新的商机。“或许有点违反直觉，但CCPA或许可以为公司带来新的商机，以扩展基于数据的研究和产品，”报告中写道，“若CCPA可以增强消费者对数据保护的信任，那么实际上它可以促进消费者与公司分享数据的意愿、尽管数据的使用存在更多的控制，但增加对用户数据的访问有助于提高企业生产和研发的能力，同时促进产品创新能力。”