内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

阿里巴巴数据报告：消费向境内回流，低线城市消费蓬勃

2019-10-6 15:12:52来源：TechWeb作者：苏亚责编：沧海评论：

【TechWeb】10月6日，阿里巴巴发布《阿里巴巴2019“十一“黄金周消费数据报告》，报告显示，三线以下城市消费频次增幅全部高于50%，县城消费频次增长近90%。

从报告可以看出，今年黄金周消费呈现出“新”“家”“国”三大特点。“新”——国民假日消费结构性持续优化升级，新消费、新市场、新业态，带来假日新体验。“家”——以“银发经济”和亲子消费为代表的家庭类消费持续升温。“国”——庆祝新中国成立70周年的热烈氛围持续带动一波以爱国为主题的消费热潮。

总体看，消费和旅游均有从境外向境内回流、一二线城市向低线城市下沉的趋势。另外，三、四线城市的消费水平明显提升，这表明低线城市正在迸发出巨大活力。为了进一步抓住下沉市场，目前各电商平台都在通过渠道下沉的方式促进消费升级。

线上消费方面，白酒、螃蟹、智能家居是最火的品类。10月1日至3日，超过300万人次在天猫超市抢购茅台酒，盒马鲜生阳澄湖大闸蟹共卖出40000只。

智能家居消费也大幅增长。天猫数据显示，10月1日至3日，天猫室内新风系统成交额同比增长111%，电动窗帘成交额同比增长168%，家用安防摄像机同比增长84%，拖地机器人成交额同比增长17倍，电动拖把及扫把成交额同比增长23倍。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：阿里巴巴

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有