阿里巴巴数据报告：消费向境内回流，低线城市消费蓬勃

【TechWeb】10月6日，阿里巴巴发布《阿里巴巴2019“十一“黄金周消费数据报告》，报告显示，三线以下城市消费频次增幅全部高于50%，县城消费频次增长近90%。

从报告可以看出，今年黄金周消费呈现出“新”“家”“国”三大特点。“新”——国民假日消费结构性持续优化升级，新消费、新市场、新业态，带来假日新体验。“家”——以“银发经济”和亲子消费为代表的家庭类消费持续升温。“国”——庆祝新中国成立70周年的热烈氛围持续带动一波以爱国为主题的消费热潮。

总体看，消费和旅游均有从境外向境内回流、一二线城市向低线城市下沉的趋势。另外，三、四线城市的消费水平明显提升，这表明低线城市正在迸发出巨大活力。为了进一步抓住下沉市场，目前各电商平台都在通过渠道下沉的方式促进消费升级。

线上消费方面，白酒、螃蟹、智能家居是最火的品类。10月1日至3日，超过300万人次在天猫超市抢购茅台酒，盒马鲜生阳澄湖大闸蟹共卖出40000只。

智能家居消费也大幅增长。天猫数据显示，10月1日至3日，天猫室内新风系统成交额同比增长111%，电动窗帘成交额同比增长168%，家用安防摄像机同比增长84%，拖地机器人成交额同比增长17倍，电动拖把及扫把成交额同比增长23倍。