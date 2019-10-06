面对主机厂新四化转型，零部件大厂麦格纳切入自动驾驶的稳妥方式

主机厂要转型做出行服务商，Tier 1选择了跟随。

汽车零部件供应商麦格纳正将自己定位为一家出行科技公司，四大版块业务车身外饰及结构、动力和智能技术、座椅系统、整车系统，也在与共享出行、自动驾驶等领域不断进行融合。

雷锋网(公众号：雷锋网)新智驾注意到，与博世、大陆等供应商不同的是，麦格纳并未展开较多涉及高级别自动驾驶系统或软件方面的布局，而是在座椅、摄像头等既有优势上向自动驾驶领域进行了延展。与此同时，麦格纳也在不断与共享出行平台Lyft、造车新势力展开合作，这让它与新生事物和商业模式时刻保持了紧密联系。

数据显示，麦格纳去年全球销售额达到408亿美元，位居汽车供应商全球第三，雇佣员工达到16.8万人，同时在世界范围内拥有347个制造工厂。在中国，麦格纳自1996年开设座椅工厂后，不断围绕四大业务板块建立了生产研发基地，目前正以成立合资公司的方式与车企进行合作。

注重ADAS搭载

汽车新四化到来后，主机厂既要加大研发投入，同时又要解决全球销量增速放缓的难题，这就要求车企能够很好地做到降本增效。要做到这一点，除了车企自身做好成本预算，还需要供应商提供更具竞争力的产品或技术方案，增加汽车本身价值。

对于麦格纳而言，无非就是做出搭载新技术的座椅、外饰和自动驾驶辅助系统等。这些产品的创新性和性价比，决定了麦格纳能否顺利通过汽车行业转型考验。

麦格纳国际亚洲区执行副总裁Frank O'Brien认为，自动驾驶L2的技术很快将实现全覆盖，今后五年间几乎每辆车尤其是小型车辆都会配备ADAS系统。基于此，麦格纳对于ADAS的搭载格外重视。

据麦格纳动力总成亚太区董事总经理兼业务发展及战略合作副总裁李响透露，“现在公路上有超过100款车型已经装备有麦格纳的ADAS系统。举个例子，拖车角度探测这一个系统搭载在北美卖得最好的皮卡福特的F150上，装机率超过80%。”

只不过，对于L2以上的自动驾驶技术来说，还有一些“拦路虎”问题有待解决，主要是目前消费者对L2以上的购买意愿比较犹豫，以及法律法规的责任界定尚未明确。、虽然大环境不容乐观，但麦格纳却已经做好准备，“我们已经一切就绪，在技术方面和投资上都做好了准备，就等着这个市场起步了。”Frank O'Brien说。

那么，麦格纳主要做了哪些准备？以下这张麦格纳官方披露的图表划定了大方向。

从图表中看到，车身外饰与结构、动力和智能技术将是麦格纳未来三年的业务重心。从销售收入看，麦格纳的收入来源仍以汽车零部件为主，同时动力和智能技术的收入紧随其后。这说明麦格纳在传统业务之外，正开始进入全新领域。

布局中国市场

在全球市场中，麦格纳在中国的布局相对较晚。自1996年成立座椅制造工厂后，至今终于将四大业务板块的业务扎根中国。截至目前，麦格纳已建成的中国工厂达到54个，另外还有5个处于在建状态，员工人数也已突破21000余名。

雷锋网新智驾注意到，从1996年起直到2002年，麦格纳在中国的业务基本以独资公司为主，后来开始引入合资合作的模式。这是因为，工业的技术迭代以及电动化、网联化等概念正在迅速出现，合资合作和开放有利于尽快挖掘市场机会。

在与传统车企以及国内造车新势力合作的过程中，近期，麦格纳与北汽新能源成立两家合资公司，为中国市场提供整车工程设计和制造服务。

“整车制造的利润有点薄，并不是盈利很丰厚的业务。但是对于麦格纳来说战略意义非常重大，因为它可以让我们接触更为前沿的生产技术，更好地对目前的汽车四化技术进行整合，例如电动化、ADAS等等，我们可以在整合方面积累非常深厚的经验，并且将诀窍运用于我们的四大版块。”Frank O'Brien说。

麦格纳是考虑得十分明白的汽车供应商，除了与北汽新能源成立合资公司，它还与华域汽车组建合资企业，主攻电驱动；与海纳川进行门锁智能、机电智能方面的合作。此外，麦格纳还在涉足智能座舱的设计，在新的出行生态和自动驾驶环境下，为乘客提多样化的出行方案。

以轻量化的复合材料尾门为例，麦格纳可以为主机厂提供整体产品方案，一扇完全装配好的轻量化复合材料尾门的大概拥有262个零部件，里面包括了后置摄像头、嵌入加热丝的玻璃模块，以及各种配色、原色的设计。这对于主机厂来说，可以极大降低企业生产的复杂性，从而提高效率。

整体上，这些业务契合了当下新能源汽车和智能汽车的风口，也是能很快为麦格纳产生利润的地方。对于主机厂而言，这种方式也能帮助它们降低成本，让双方之间的联系更加密切。

应对不确定性

向新四化发展的过程中，主机厂的转型正在对传统Tier 1的业务带来深刻影响。

以座椅业务在新四化中受到的影响为例，麦格纳座椅系统全球副总裁兼亚太区董事总经理陈冠民认为，“新能源车对座椅的真正改变就是座椅跟地板间的距离变化。对于网联化来说，座椅未来扮演的角色会增加，尤其在一些电子消费和互动方面应该会有很大的提升空间，但更大变化来自于共享出行和自动驾驶，一旦自动驾驶到来，对于座椅来说会是翻天覆地的变化。”

当然，在迎接汽车行业转型尤其是发展自动驾驶技术的过程中，麦格纳也清晰地看到了挑战。他们认为，最重要的挑战在于市场和消费者层面的不确定性，包括ADAS今后在部署上从L1到L5不同的阶段和如何部署也有很大的不确定性。

如何应对这些不确定性？据雷锋网新智驾了解，麦格纳采取了稳中求进的方式，即在擅长的领域中不断突破创新，而对于那些市场尚未完全成熟的领域，则保持了观望态度。

比如，麦格纳在传感器方面会主攻摄像头技术和CMOS传感器的技术，这与其在该产品线上拥有多年经验有关。而对于LiDAR等技术，则主要通过与一些合作伙伴进行合作的方式来保持技术的同步跟进。

到目前为止，全球各大汽车供应商在发展自动驾驶时采取了不同策略，它们或通过加入主机厂、科技公司组成的自动驾驶联盟，或在某一产品如域控制器方面进行纵深拓展，共同目的是与主机厂一起步入新时代。

当前正值汽车行业不确定性增多之际，Tier 1如何洞悉风口内部的市场诉求和商业模式尤为重要。在这一点上，麦格纳无疑选择了最为稳妥的方式。

本文转自雷锋网，如需转载请至雷锋网官网申请授权。