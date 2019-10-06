扎克伯格：专注非侵入式脑机接口，未来10年VR将迎来大爆发

在外媒The Verge发布的一份泄露的文字记录中，Facebook首席执行官马克·扎克伯格讨论了他对脑-机接口的想法，以及它们与Facebook VR和AR产品的潜在整合。

在7月份的会议上，Facebook的员工向扎克伯格提出了一个关于埃隆·马斯克的创业公司Neuralink的问题，以及Facebook如何整合类似的技术。

“我认为作为增强现实和虚拟现实的一部分，我们会有手接口和语音接口、甚至还有脑接口…但这不会以一种侵入式的方式进行。”

马斯克的Neuralink似乎是一种侵入式的大脑接口，这意味着它涉及手术或植入，而扎克伯格明确表示，Facebook正专注于非侵入式技术。他开玩笑说，如果他们关注的是前者，就有可能成为新闻头条。

“我们更关注于，或者说我认为（Facebook）更完全关注于非侵入式。”扎克伯格笑道，“我们正在努力使AR和VR在未来5到10年内爆发。”

Facebook正在收购一家名为CTRL Labs的初创公司，该公司正在开发一种可以读取从手臂到手腕和手指的电子信号的腕带。这可能会为VR提供一个更先进的输入系统，并可能提供与Oculus Quest所宣布的基于摄像头的手指跟踪系统相提并论的优势。不过，CTRL Labs的技术可能会与触觉效果结合起来，据悉Facebook在今年上半年发布了这样一个触觉系统，两者将共同提供下一代的手交互系统。