华为Mate 30系列维修配件价格曝光，换屏幕990元起

IT之家10月6日消息 华为官方早前正式发布了华为Mate 30系列旗舰手机，近日有网友也晒出了Mate 30系列手机具体的维修配件价位，一起来看一下。

据微博知名数码博主长安数码君给出的备件价格来看，华为Mate 30更换主板需要1849元，换电池则需要99元，屏幕则需990元；而Mate 30 Pro更换主板则需要2599元，换屏幕需1499元，而换电池则和Mate 30一样仅需99元，整体价格还是十分便宜的。

配置方面，华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，屏幕弯曲角度达88度。刘海比Mate 20 Pro小，内置3D深度相机，环境光和接近传感器以及前置摄像头，还有一个手势传感器，采用磁悬发声取代了常规的听筒。两者都支持屏下指纹，华为Mate30系列均搭载麒麟990处理器。

摄像方面，华为Mate 30采用后置徕卡三摄方案，由1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机组成，支持3倍光学变焦，2.5cm微距拍摄，支持OIS+AIS双重防抖；华为Mate 30 Pro采用后置徕卡私设方案，由4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机和3D深感相机构成，支持45倍混合变焦，3倍光学变焦，OIS+AIS双重防抖等功能。