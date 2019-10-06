先锋集团创始人张振新异国身亡，巨额债务难题待解

10月5日深夜，网信官微发布讣告称：“先锋集团董事长、网信集团实际控制人张振新先生因多脏器衰竭、酒精依赖、急性胰腺炎经抢救无效，于伦敦时间2019年9月18日在英国伦敦切尔西和威斯敏斯特医院去世，享年48周岁。”

公告还称“因集团处在非常时期，在核心团队获悉噩耗后，本着谨慎稳妥原则，通过对张振新董事长死因报告等多方验证，证实张振新先生去世的因由。”

根据多家媒体报道，张振新在去世前十几天，到英国看望妻子和孩子，由于长期休息不好和不规律饮食，于伦敦时间9月18日在家里地下室大量饮酒后，晕倒在地，后送至医院，最终抢救无效。

张振新去世的消息在9月底已小有传播，如今去世消息得到证实，同时也留下了先锋集团这个“烂摊子”。有资料显示，先锋集团借贷余额700多亿，但此数据未得到官方证实。

伴随着讣告一起发出的，还有“先锋集团成立临时危机管理工作组，牵头风险化解工作”的公告。公告称，先锋集团成立临时危机管理工作组，并推举集团CEO张利群为组长，共同商议后续工作计划和方案。“临时危机管理工作组成立后，首先通知了先锋体系内各子集团公司，不得私自转移财产、变更或注销公司。”

公开资料显示，张振新生于1971年3月，东北财经大学毕业，发迹于辽宁省大连市，曾任申银万国证券股份有限公司大连营业部总经理，2000年开始创业，担保业务起家，2010年开始尝试金融科技，后创就“先锋系”金融版图。

“先锋系”金融版图

张振新于2003年创办联合创业融资担保集团有限公司（最初名称：“大连联合信用担保有限公司”），担保业务是先锋集团早年主要业务，而后在集团新业务中，其担保角色也发挥得淋漓尽致。

企查查显示，联合创业融资担保集团对外投资7家公司，其中全资控股3家融资担保公司，控股1家保险经纪公司和2家小贷公司，还参投了中泰证券。

先锋集团目前涉及金融科技、资产管理、财富管理、P2P等领域，业务覆盖中国主要省份和香港特别行政区，在东南亚、英国、美国等十几个国家和地区设有分支机构。集团旗下参股的上市公司有中国信贷（中新控股）、宏达金控、剑桥通信、平安证券集团，亚联发展等。

据称，让张振新发家的是融资租赁业务。2009年，张振新通过凤凰资产管理有限公司入股中国融资租赁有限公司，其后，就设立或参股了多家融资租赁公司，包括北京开元融资租赁有限公司、盈泰融资租赁有限公司等。

实际上，先锋集团参与的边边角角业务特别多，比如涉及商务租车、保险，参投游戏公司，还要发展医疗等；先锋集团还通过弘达资本参投过海通证券、长江证券、光大银行、青岛银行等多家知名的金融机构。在进入传统金融领域上，先锋打造了网信证券。但是，8月份传出网信证券因存在重大风险隐患，被辽宁省证监局派出风险监控现场工作组进行专项检查。

目前，很难统计“先锋系”集团到底有多大，但有媒体报道称集团资产规模高达过3000亿元。

从先锋集团的发展版图看，先锋集团驶入快车道是在2012年开展金融工场业务真正进入互联网金融领域后，该业务而后发展为网信集团。网信集团旗下目前获得了银行、证券、保险、基金、支付、征信、小贷、租赁、担保以及保理牌照。

公开信息显示，网信共获得过3轮融资，分别是2014年11月完成5000万元A轮融资，2015年7月完成4100万美元B轮融资，2016年9月完成C轮7000万美元融资，投资方包括三山资本、信中利、君同建银国际、中信资本、建银国际等多家知名投资机构。

十几年间，先锋集团从担保业务发展到横跨证券、担保、网贷、支付等多领域的金融版图，网信集团功不可没。然而随着网信平台逾期消息爆出，先锋集团的“多骨诺米牌”也终于倒下。

先锋集团“金融黑洞”

先锋集团金融版图崩塌消息被大范围传播，是从7月初的“网信平台将良心退出”乌龙事件开始。

除网信平台外，先锋集团早年成立的P2P平台工场微金同样出现大范围逾期，但对于该平台，先锋集团称已无关联。实际上，工场微金的项目大部分来自先锋集团，且先锋集团还系担保方，从平台借款资金流向看，工场微金疑似系先锋集团资金口来源之一。

从资金缺口看，有资料显示，网信平台截至6月28日，借贷余额450亿元。其中，据网信普惠P2P平台显示，截止2019年5月31日，平台借贷余额为59.02亿元，出借人数量15.09万人。

截至2019年6月30日，工场微金的借贷余额为14.5亿元，当前出借人12363人。

先锋集团在8月份接见网信及工场微金的出借人时曾表示，将于9月初出具兑付公告。然而至今未出。

关于网信的困境，张振新此前在内部信表示，由于实体经济的下行使得公司资产端的资产质量出现了严重下滑，抵押品价值缩水，处置难度增大，以及存在一些恶意逃废债的企业等原因，导致公司前所未有的困境和危机。

有媒体报道，先锋集团CEO张利群表示，先锋集团从去年就已经开始出现资金困难。猎云网从知情人士处获悉，先锋集团今年年初就开始在出售牌照，但由于一些牌照处于质押状态，集团又无钱赎回，所以与一些意向买家也没谈拢。

从先锋集团业务布局看，其在投资上出现重大失误，要么巨亏要么失败。根据外界说法，先锋集团崩塌隐患是在区块链上孤注一掷。

早在2016年，先锋集团就有接触区块链，其旗下中国信贷投资了BitFury 6.38%股权，双方还约定在中国成立合资公司，推广区块链技术，并发展以区块链为基础的互联网金融业务。

先锋集团在区块链领域布局了包括矿机、矿场、交易所等业务。一直低调的张振新，也多次在公开场合谈及区块链。但到2018年底，先锋集团多个业务受挫，其中包括P2P和区块链。

据腾讯新闻《潜望》报道，张振新对于集团区块链项目的重视程度超过集团其他的业务板块。在比特币行情下滑时，先锋集团手里持有的很多矿机不得不底价甩卖，张振新在区块链业务上亏掉的钱，需要用几十亿为单位计。

先锋集体从担保起家，一路拓展到信贷、证券、私募等多个金融业务。抛开被质疑自融不谈，先锋集团业务本身缺乏实业支撑，其造血能力特别容易受经济下行影响，尤其是P2P和区块链业务。