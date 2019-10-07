从 OICQ 到微信，即时通讯不再纯粹

2019年，微信月活账号数量达11.12亿，每天发送450亿次信息，成功连接4.1亿次音视频通讯。据中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告(2019)》，截至2018年底，我国网民规模达到8. 29亿。从一个线上的即时通讯（IM）软件到逐渐成为连接线上线下日常生活的国民级应用，微信用了8年时间。

2011年1月，张小龙和他10个人的团队在iOS、Android和Symbian系统上推出了微信App。当时的微信只能发送文字信息，作为一款IM软件，微信在它的前辈QQ移动版面前，除了简洁之外并没有任何优势。直到2011年5月，微信上线了语音消息功能，结合后续推出的「摇一摇」功能，微信用户群第一次有了显著增长。到2012年3月，微信用了433天，赢得第一个1亿用户。

初代专注于即时通讯的微信

2012年4月，朋友圈上线，微信从此突破了即时通讯软件的单一定义，步入社交媒体领域。4个月后，在日后颠覆了国内的媒体生态的公众号上线，彼时的微信，在诞生一年半后，已经完成了「生于社交，走向媒体」的迭代，而它并未停下前进和创新的脚步。

到了2013年，微信支付应运而生，和支付宝同场竞技，抢占用户电子支付的入口。那一年，微信把二维码贴到了大江南北。春节期间，微信根据中国文化推出了「红包」功能，吸引到大量用户绑定微信支付，微信支付继而对支付宝有了后发优势。它们的竞争，也让中国因此走在了移动支付和无现金化的前列。如今，购物、出行、搜索、问询……「扫一扫」成了国人生活中不可缺少的一个交互行为。从小商家到政务厅，通过二维码结合公众号，微信打通了线上通讯和线下生活服务平台。

也正是因此，为了拓展微信的服务属性，2017年微信「小程序」上线，两年时间，据微信的统计，小程序已覆盖超过200个细分行业，服务超过1000亿人次用户，年交易增长超过600%，创造了超过5000亿的商业价值。

语音消息、朋友圈、公众号、微信支付、红包、小程序……八年时间，微信已经远远超出了一个IM软件的定义，通过围绕着一个个功能进行产品迭代，微信逐渐成长为横跨通讯、社交、媒体、金融、服务等多个领域的平台。它改变了许许多多的行业，也改变了你我的生活方式。微信即是工具，也是平台，如何肩负起一个「国民级应用」的社会责任，给社会创造更大的价值，这将是微信未来将要思索的方向。

回顾中国互联网，上一个接近10亿活跃账户数的IM还是二十年前诞生的QQ。作为微信的「兄弟产品」，QQ没能抓住移动互联网的红利。截止到2019年，QQ的月活跃账户数为8.23亿，与微信相差近3亿。但就时代统治力而言，QQ这个现象级产品在21世纪之初也是无人可及的。

从OICQ到腾讯帝国

1999年，一个名为OpenICQ2000（简称OICQ）的网上聊天工具上线，「ICQ」原意为「I seek you」，腾讯在ICQ前加了一个O（Opening），OICQ取意为「开放的ICQ」，而它正式的中文名称则叫「中国网络寻呼机」。

OICQ 1999年版本

在web 1.0的聊天室时代，尽管ICQ开创了「即时通讯」的概念，但把好友信息保存在主机的ICQ，在当时家用电脑普及率极低的中国寸步难行。而OICQ结合了BP机呼叫功能、聊天室、一对一窗口对话三种通讯方式，最重要的是OICQ把用户资料储存在服务器，通过OICQ号码就可以跨电脑登陆。OICQ迅速席卷了中国互联网，也被ICQ母公司美国在线（AOL）发了律师函。2001年，OICQ被迫改名为QQ，一个类似字母Q形的企鹅形象和朗朗上口的产品名称，就此QQ坐上了中国互联网历史上社交产品的第一把交椅。

在当年网上冲浪里，喜闻乐见的QQ头像

2000年千禧年时，12.95亿中国人中，有1.8%即近2331万人接入了互联网。2001年2月，QQ注册用户数就有2000万。

在互联网还停留在门户争霸的时代，腾讯凭借QQ这款通讯软件积攒的用户量，建立了腾讯网，马化腾用「门户+IM」的模式，利用QQ平台主动把新闻投递给用户，当新浪、网易、搜狐苦于在页面设计广告时，腾讯在QQ中加入一个新闻弹窗，让所有QQ用户「登录即接收」。在2001年，腾讯网成为中国排名前三的网站。

此后，围绕着QQ号逐渐形成了「QQ生态」，QQ从即时通讯延伸出了QQ游戏、QQ秀、Q币、QQ会员、QQ空间等服务。随着家用电脑和宽带的普及，QQ快速吸纳了大量的年轻用户，腾讯公司也在这些衍生服务中扭亏为盈，成为中国互联网公司中的龙头企业。而在MSN在中国遭遇水土不服后，QQ则通过本土化、娱乐化、社区化几个方向的改进，吸纳了MSN的用户，在2005年- 2010年期间快速成长为覆盖全年龄段的中国互联网第一社交产品。

在微信出现之前，QQ是中国互联网即时通讯霸主

然而，随着微信的崛起以及用户群体的成长，QQ的用户层也发生了改变。如今的QQ凭借着功能复杂、玩法繁多、更私密化，进而重新在青少年群体焕发生机，同时QQ也成为了腾讯系产品中的「万能钥匙」。

比起架构了电商帝国的阿里巴巴，腾讯系的产品在当代互联网生活中更像是「无处不在」。文娱领域有腾讯视频、微视、QQ音乐、腾讯动漫；资讯领域的腾讯新闻、天天快报、腾讯体育；工具类的QQ浏览器、QQ邮箱、QQ输入法、手机管家、应用宝、腾讯地图；游戏领域的王者荣耀、QQ游戏、奇迹暖暖等一系列从PC到手机游戏等庞大的游戏矩阵……尽管微信已经超越QQ成为腾讯系最具影响力的产品，但QQ号比起更私人、更常用的微信号，它作为一个年代久远，如今可能已经被边缘化的「网络身份标识」，在腾讯更强调文娱的版图中更可能作为用户入口的第一选择。

腾讯系产品

从「中国网络寻呼机」的OICQ到微信，中国的即时通讯软件从传递信息的工具，通过本土化的改良，发展成了集交流、资讯、娱乐、服务、搜索等一体化的综合平台。即时通讯工具不像是没落的论坛或被淘汰的硬件，它们伴随着时代的发展更新换代。因为「即时通讯」的需求不会消亡，那么为满足这些需求而生的IM工具也将会生生不息。

既然微信能后来居上跑赢QQ，谁又不想颠覆微信呢？