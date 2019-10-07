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郭明錤：由于iPhone SE2，2020年Q1的iPhone销量将同比增长10％

2019-10-7 6:31:10来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月7日消息 继早前关于苹果iPhone SE2的预测后，著名行业分析师郭明錤今天再度发布预测报告称由于对iPhone 11的强劲需求以及同期“iPhone SE2”的发布，苹果2020年Q1的iPhone销量将增长约10%。

郭明錤同时还表示，预计新款iPhone出货量为7000万-7500万台（iPhone 11和iPhone 11 Pro的总和），如果供应上没有问题的话出货量可能会更高。郭明錤还认为，由于对新款苹果手机的需求增加，苹果已经增加了一些供应商的订单。出货量的增加将主要在2020年第一季度发生。

具体而言，分析师预计苹果将在2019年底出货约4000万部iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，这个数字明显低于去年同期苹果iPhone XS和iPhone XS Max设备4,300万部的销量数据。郭明錤认为，苹果iPhone 11系列销量不佳，部分原因是由于受到销售渠道的限制。

不过，郭明錤认为，价格相对较便宜的iPhone 11将赶超iPhone XR在2018年的表现。郭明錤表示，苹果iPhone 11的出货量将在3700万-4000万台之间，而去年同期的iPhone XR则为2500万台。原因之一便是较低的价格门槛吸引了更多的客户。不过值得注意的是iPhone XR直到2018年10月下旬才开始销售，因此iPhone 11在销售方面要多出一个月的时间。

郭明錤预计iPhone SE2设备将在2020年初开始销售，因此iPhone SE2也将成为刺激销量增长的部分原因。郭明錤在之前的一份报告中称新款苹果iPhone SE2的外观设计类似于iPhone 8，但内部硬件将获得升级，比如将搭载A13处理器。

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关键词：郭明錤iPhone SE2

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