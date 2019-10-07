针对通用汽车的罢工已持续三周，双方谈判恶化

美国汽车工人联合会（UAW）针对通用汽车General Motors）的罢工已经持续了21天，最新消息显示，罢工似乎将继续进行。该工会周日表示，双方的谈判“出现了恶化”，并称通用汽车向工会提出的提议基本上是重复了此前被UAW拒绝的提议。

UAW副主席特里-迪特斯（Terry Dittes）在周日致工会成员的一封信中表示，通用汽车在周日上午提出的最新提案“又回到了之前被否决的提案，几乎没有改变”，这“无助于推动一系列问题的解决”。

“该公司的回应对你和你的家庭都很重要的一系列问题毫无帮助。”迪特斯写道，“在协议期间，它没有提供任何就业保障。”

迪特斯说，“工会对通用汽车公司感到非常失望。该公司表现出不愿公平补偿的态度。”

通用汽车在一份声明中表示，它致力于“昼夜不停地”谈判，以达成协议。

该公司在声明中表示，“我们将继续本着诚意进行谈判，提出非常好的建议，使员工受益，为我们所有人建设更美好的未来。”

通用汽车的罢工始于9月16日，其48000名UAW成员要求更高的工资、更多的工作保障、更大的利润份额以及医疗福利保障。

根据迪特斯的说法，工会最近的提议“解决了工资、签约奖金、工作保障、养老金、技工移民、利润分享、转让权等问题。”

周日的这份信件与周五来自迪特斯的信息相矛盾，周五迪特斯表示谈判“进展良好”，双方就许多有待最后确定的问题达成了广泛共识。

罢工已经对通用汽车的北美业务造成了连锁反应，也导致通用汽车股价在过去三周出现了两位数的下跌。

通用汽车上周五收于34.91美元，较罢工开始前下跌了10%。今年这家底特律汽车制造商的股价涨幅已经缩窄至4.4%。

华尔街分析师估计，通用汽车每天的生产损失约为5000万-1亿美元。摩根大通在给投资者的报告中估计，罢工给通用汽车第三季度造成了超过10亿美元的损失。