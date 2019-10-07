微软Surface Laptop 3/Surface Pro 7官方默认壁纸下载

IT之家10月7日消息 微软近日正式发布了包括Surface Laptop 3在内的三款Surface新品，除了依旧给力的综合设计外，全新的官方壁纸也吸引了一大波用户的关注。近日Windows Insider MVP Michael Gillett便正式释出了微软Surface Laptop 3/Surface Pro 7的官方默认壁纸资源，同时还对不同设备进行了适配，一起来看一下。

如上图所示，微软Surface新品所内置的全新默认壁纸均以自然景观为主题。Surface Pro 7墙纸由橙色，白色等颜色的落叶构成。与此同时微软Surface Laptop 3的墙纸也给人留下深刻的印象，它是以湖泊和山脉为主体。Surface Laptop 3还有一个稍微暗一些的版本，不过仍然很漂亮。最后，还有另一张蓝色Surface Laptop 3墙纸，该墙纸的背景似乎是沙漠的沙子和一些岩石。

全新的Surface壁纸在视觉上令人印象深刻，下面是上述高清壁纸的下载链接：

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