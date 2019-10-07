中国5G普及为何会领先美国：建站更便宜，频谱更适合

据国外媒体报道，虽然美国无线运营商正在美国城市相继推出5G商用服务。但中国计划在明年年底之前在全国所有地级以上城市提供5G商用服务，然后在全国其他地区推广开来。中国无线运营商凭借更低的基站建设成本、更优质的5G频谱资源、更便捷的设备设施共享在全国迅速铺开5G网络。在这场关于5G主导权的竞争中，中国正一马当先。





以下是翻译全文：

这里是中国贵州省黎平县铜关村，一条小河流经这个雾气缭绕的山村。村民们的木屋沿河两岸错落有致，路上的鸡鸭猫狗混在一起。

这个位于中国西南部的偏远山村已经先于美国波士顿或费城等大都市看到了未来。两年前，一家中国国有无线运营商在这里短暂启用了超高速5G蜂窝网络，播放当地少数民族侗族的歌舞表演。

这也是中国政府推出下一代无线技术计划的大胆之处。而世界各国得政府领导人表示，下一代无线技术可能引发下一场工业革命。

5G是第五代无线网络的简称，有望成为未来的核心驱动力。5G网络连接速度预计将比目前的4G网络快100倍，这将使自动驾驶汽车、机器工厂和远程手术等应用创新成为可能。由于5G会涉及各个领域，主导这项技术的国家很可能获得巨额利润，吸引到顶尖的工程技术人才，并在关键未来技术上占据绝对优势。

一些电信行业领袖表示，中国政府准备在未来几个月里迅速推进这项技术。

虽然美国的无线运营商正在通过一个城市接一个城市的方式相继推出5G服务，但中国计划在明年年底之前在全国所有地级以上城市提供5G商用服务，然后在全国其他地区推广开来。一家运营商的当地经理估计，即使是缺乏现代化基础的黎平县铜关村也可能在2021年前建成超高速5G网络。

“我们期待5G，”长着一副娃娃脸的铜关村村长吴荣盛说。目前铜关村拥有一流的4G网络服务，基站就坐落在树木覆盖的山顶上，这甚至在美国很多地方都令人羡慕。

正如在建设高铁网络和奥运会基础设施时所做的那样，中国政府已经为5G项目的铺开扫清了繁文缛节，监管机构、各级政府以及三大国有无线运营商通力合作。

图示：预计2019年底的5G基站数量分布以及2023年中美基站建设投资对比。分析师称中国将在基站建设和投资方面拔得头筹。

而在美国，居民常常会投诉新建的基站，而华盛顿的策略也远未统一。白宫尚未采取重要措施从美国军方手中拿到宝贵的优质5G频段，而联邦通信委员会(FCC)旨在加快5G速度的措施实际上在华盛顿、市政府和私营无线运营商之间造成了内斗。各大无线运营商目前也正在相互起诉。

美国政府官员和当地无线行业领袖说，他们正在扫清障碍，美国将保持在5G领域的领先地位。他们援引的预测显示，与中国相比，未来几年使用5G技术的美国人将占更大比例。

美国联邦通信委员会(FCC)负责无线基础设施事务的委员布兰登·卡尔(Brendan Carr)说，“虽然中国可以一蹴而就，一夜之间就能建起数不清的通信基站；但从长远来看，我对美国的系统更有信心。”

今年6月份中国政府向无线运营商发放了5G牌照，时间比预期早了几个月。几天后，中国移动签署了首批5G设备重大合同，华为赢得的合同最多。而中国电信和中国联通表示，他们正在讨论联合建设和共享5G系统，这一合作将节省成本，加快建设速度。

图示：铜关村的4G网络改变了村民生活，很多年长的村民都会拿智能手机和远在城市工作的亲友视频。

“到今年年底，显然中国将会有更多的5G服务覆盖区域，到2020年底他们会有1亿5G用户,”伯恩斯坦分析师克里斯·莱恩（Chris Lane）表示。莱恩也是世界第二大无线运营商沃达丰集团的前策略主管。他补充说，“这将远远超过其他任何国家。”

正如美国开拓性的4G网络曾帮助叫车服务公司Uber和社交网站Instagram问鼎全球高峰一样，5G也可能给一些中国公司带来强大动力。

当然，首先采用新技术并不意味着拥有一切。苏联曾在将人类送入太空方面打败了美国，但却没有进行宇航员登月；欧洲国家在20世纪90年代率先使用了蜂窝网络，但却是美国公司联合起来主导了当今的移动互联网技术。

美国政府官员和电信行业领袖说，美国目前在面向消费者的5G设备网站方面正在击败中国。他们表示，即使中国在数量上领先，美国的网络质量可能会更高，为诸如远程手术以及虚拟现实等最复杂的5G技术提供更高速度和可靠性。

图示：一名青年走在铜关村的主干道上，正在低头摆弄手中的智能手机。

FCC主席阿基特·帕伊(Ajit Pai)在一份声明中指出：“让我们明确一点，在5G领域领先世界的是美国，而不是中国。”“目前，我们在全国许多城市部署了商用5G网络，而中国并没有。”

FCC领导人表示，联邦监管机构已经批准了T-Mobile美国公司和Sprint的合并，但仍在等待州政府的诉讼结果，这应该有助于加快美国建设5G网络的速度。这两家电信运营商以及AT&T和Verizon都在几个美国城市推出了5G商用服务，而且所有美国运营商计划在2020年底将5G网络服务覆盖到全国。尽管如此分析人士表示,相比于中国，美国电信运营商部署的基础设施更少，采用的无线电频段速度也更慢。

建造基站的成本更低

全球无线贸易集团旗下研究机构GSMAi的数据显示，预计2018年至2025年，美国无线运营商在5G上的资本支出将从2840亿美元到1798亿美元不等，远超出中国同行。但电信研究公司戴尔奥罗集团(Dell 'Oro Group)分析师斯蒂芬·庞拉兹(Stefan Pongratz)说，由于在中国建设5G要相对便宜很多，预计未来五年中国的主要通信基站数量将是现在的五到十倍。

这些基站包含天线和其他硬件，构成了现代通信网络的主干。基站通常位于高速公路沿线独立的无线信号发射塔上，或者位于屋顶的天线杆上。这些基站的工作原理与Wi-Fi路由器类似，通过电缆连接到互联网，并向用户手机无线传输信号。

伯恩斯坦公司的莱恩说，到今年年底，中国将有至少15万个5G广域基站可供公众使用，这一数字将超过任何其他国家。伯恩斯坦公司估计，韩国将以7.5万个此类基站位居第二，而美国到今年年底将拥有1万个5G基站。

图示：铜关村的两名年轻姑娘正在拿智能手机连接网络看视频。

在美国，无线运营商常常花费数十亿美元用于政府举办的5G无线频谱拍卖。然后他们还需要花费数十亿美元建设基站塔租赁地产。然后他们还需要再花费数十亿美元建造起通信基站，并在上面安装5G基站所需的硬件设备。

相比之下，中国政府以较低价格向运营商提供频谱和建设基站所需的地产。这样一来，中国采取的策略比美国效率更高。

获得的频谱资源更好

目前美国政府已经为5G网络预留了两部分频谱。其中一块可以让通信基站的信号传输数公里，但速度并不比4G网络快多少。另一部分频谱是美国无线运营商普遍关注的。这类无线电频谱可以让基站以超快速度压缩并无线传输数据，但传输距离只有几十米。

中国电信监管机构将重点放在第三块频谱，电信业高管和专家将这部分称为频谱的“金凤花”(Goldilocks)：其既有着高速传输的特点，传输距离又可以达到800米之远。这意味着中国的一座通信基站可以达到美国100座高速基站的覆盖面积。

“频谱对于5G的成本至关重要。”华为5G产品线副总裁朱慧敏表示:“美国在频谱方面存在问题。”

美国军方、视频广播卫星运营商以及其他机构持有这些令人垂涎的中频频段中的大部分。五角大楼一个顾问委员会今年4月份建议军方与无线运营商共享这些频段，而卫星运营商则提议将部分频段以数十亿美元的价格出售给无线运营商。

图示：村里的孩子们正在拿智能手机上网打游戏。

FCC的委员卡尔说，该机构正在与五角大楼和卫星运营商进行合作，以放开这些频段，这样的话美国无线运营商最终可能拥有比中国更多的频段。

不同运营商之间可方便共享设备设施

为了传输5G信号，中国正在重复利用现有的4G信号塔，并要求运营商共享信号塔。此外中国还在对路灯和其他街道设施进行改造再利用。

FCC去年设定了严格的“最后期限”，鼓励地方政府和公用事业公司与无线运营商共享设施。但一些电信行业高管表示，这些规定并没有起到多大作用。无线基础设施估值公司Steel in the Air负责人肯·施密特(Ken Schmidt)说，公用事业公司并不愿意共享设施。“如果无法共享，未来五年5G服务在人口密集城市地区以外的扩张将受到显著限制。施密特说，运营商会发现建造新信号发射塔的速度反而更快。

中国运营商也将建造新的信号塔，而且一旦确定了理想的地块，无需不会花费太长时间。“只要有公共需求，我们就会建起来，”中国移动高级技术人员欧阳新天(Ouyang Xintian，音译)在铜关村当地接受采访时说。

负责为中国三家无线运营商建造基站的国有企业中国铁塔表示，它主要在国有土地上建设基站。

图示：建设在山顶的4G基站能够覆盖整个铜关村。

而施密特说，在美国，约95%适合建造基站的场地和屋顶都是私人所有，土地的平均租金约为每月1300美元。他说，从找到一个合适地点到建成一座可以使用的基站通常需要一到六个月的时间，但在极少数情况下，有时甚至可能需要两年之久。尽管FCC在努力加快这一进程，但耽误时间最多的还是从市政府获得许可。

在美国，一个典型的钢质基站成本为8万美元。由于中国电信监管机构要求三家国有运营商共用基站，因此经常会看到三组天线堆叠在一起。此外，运营商还通过共用电力转换器、光缆等设备来降低设备和能耗成本。

美国无线运营商有时也会共享基础设施。施密特说，美国约有60%至70%的基站有不止一个租户，平均每座基站有1.5个租户。但他说，运营商通常不愿与其他运营商共享光缆，这迫使竞争对手花费巨资开辟新线路来铺设光缆。

此外还有电信设备本身的成本，其中包括安装在信号塔上的无线电发射设备，以及位于控制室内的巨型路由器和交换机。电信运营商每年在这上面需要花费800亿美元，而华为是目前世界上最大的电信设备制造商。欧洲无线运营商的高管说，华为的硬件往往更先进、更便宜，比西方竞争对手的设备便宜20%甚至更多。

节省成本和减少繁文缛节的流程意味着，5G无线网络可以更合理的价格为铜关村以及贵州省的其他偏远地区提供服务。中国政府认为，提供无线服务能够促进更好的互联互通，带来更多经济机会，从而帮助消灭贫困。

西雅图互联网速度研究公司Ookla的数据显示，2019年上半年4G网络覆盖了中国贵州97.3%的地区。相比之下美国西弗吉尼亚州的覆盖比例只有85.3%。

4G已经改善了铜关村民的生活，许多上了年纪的居民晚上会和在城市工作的孩子们视频聊天。2013年，4G服务的普及也让吴英磊（Wu Yinglei，音译）辞去了在省会贵阳市酿酒的工作，回到铜关村开了一家销售蔬菜和自制番茄辣椒酱的公司。他使用自己的智能手机，通过微信应用上的一家网店销售农产品。

图示：当地村民吴英磊辞去了贵阳市的工作，回到铜关村开了一家销售蔬菜和自制番茄辣椒酱的网络公司。

“4G已经让我们的生活变得更好。过去的我们信息闭塞。现在我们的农产品和酱料需求量很大，”现年35岁的吴英磊说。他说自己期待着5G，“这样我们就能连接到整个世界。”