OpenJS基金会宣布第一个孵化项目：Node Version Manager

OpenJS Foundation 宣布，Node Version Manager(NVM)成为该基金会的第一个孵化项目，NVM是一个符合POSIX的bash脚本，用于管理多个Node.js 活动版本。

OpenJS基金会是由JS基金会和Node.js基金会合并创建的，它的使命是：

促进JavaScript和Web技术的健康发展，提供一个中立的组织来主持和维持项目，以及为有利于整个生态系统的活动提供合作资金。

NVM是自Node.js 基金会和JS 基金会合并以来的第一个新项目，加入OpenJS基金会将有助于其进一步的开发、稳定和治理。NVM 为开发人员提供了更有效的方式完成任务。其中一些优点包括：

NVM使得在每个shell的Node版本之间切换变得更容易

能够在任何具有curl/wget的符合POSIX的系统上安装 node

NVM将全局安装的模块存储在用户目录中，NPM一起使用时无需使用 sudo

为大多数没有预构建二进制文件可用的系统处理编译，简化了安装过程

为包管理器提供方便，而不需要从非官方的分发渠道获取 node

Node.js Release Working Group 和Node.js Project Technical Steering Committee成员Bethany Griggs说：

NVM加入OpenJS基金会是好的决定，因为它是整个生态系统的重要组成部分，也是使我们的用户更容易管理Node.js版本的工具。NVM是一个很有价值的工具，它使升级到Node.js的新版本或在现有版本之间切换变得更加简单，尤其是开发人员正在处理各种具有不同最低要求的Node.js版本的项目。

OpenJS Foundation 表示，加入OpenJS基金会对NVM的好处是，产品的基础设施和组织以及它的开发都将得到更好的支持，帮助当前用户和未来用户，包括确保nvm.sh 域、GitHub 存储库等不会出现单点故障，还将有助于NVM增长和获得贡献者，为项目提供更全面的稳定性。