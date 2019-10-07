F1 团队支持赛车零件开源设计提案

国际汽联 FIA 计划在2021年进行全面规则更改，包括标准化一些零件以降低成本，由于担心标准零件可能会带来可靠性问题，并且可能需要花费额外的费用来验证设计，于是有人提议使用开源的概念作为替代解决方案。

也就是说这将要求团队在线发布某些零件的设计，从而允许其他人模仿创建并以不同的方式实现标准化零件。

F1团队支持这个开源设计提案。梅赛德斯技术总监James Allison表示：“这是一个新思路，需要进行合理的交流才能将其从有前途的概念转变为可交付的现实，但我认为它值得探讨。”James 相信开源系统将将逐步建立，最终将有足够大的数据库来存储不同的解决方案。最终最佳设计会渗透到所有团队中，并通过F1设计风格的优胜劣汰来实现标准化。并且他还说到：“这不再是我们任何人特别想花开发资金的领域，因为那里有好的设计。”

法拉利与红牛也支持开源提议。

红牛首席工程师Paul Monaghan表示，车队放入和取出哪些零件都需要经过思考，“我认为，这可以保护这项运动免受标准零件的任何错误的影响，这些错误可能会带来很多问题和困难，我们很高兴能参与到该开源提案中。”

法拉利体育总监Laurent Mekies认为开源方案这个概念比标准零件更好，他说：“想出另一种方法来对F1赛车的零件进行分类可能有点复杂，但是我们支持这样一个事实，那就是如果这样可以避免必须拥有标准零件所带来的风险。”