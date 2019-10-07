内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>车联网

F1 团队支持赛车零件开源设计提案

2019-10-7 8:47:11来源：开源中国作者：oschina责编：阿迷评论：

国际汽联 FIA 计划在2021年进行全面规则更改，包括标准化一些零件以降低成本，由于担心标准零件可能会带来可靠性问题，并且可能需要花费额外的费用来验证设计，于是有人提议使用开源的概念作为替代解决方案。

也就是说这将要求团队在线发布某些零件的设计，从而允许其他人模仿创建并以不同的方式实现标准化零件。

F1团队支持这个开源设计提案。梅赛德斯技术总监James Allison表示：“这是一个新思路，需要进行合理的交流才能将其从有前途的概念转变为可交付的现实，但我认为它值得探讨。”James 相信开源系统将将逐步建立，最终将有足够大的数据库来存储不同的解决方案。最终最佳设计会渗透到所有团队中，并通过F1设计风格的优胜劣汰来实现标准化。并且他还说到：“这不再是我们任何人特别想花开发资金的领域，因为那里有好的设计。”

法拉利与红牛也支持开源提议。

红牛首席工程师Paul Monaghan表示，车队放入和取出哪些零件都需要经过思考，“我认为，这可以保护这项运动免受标准零件的任何错误的影响，这些错误可能会带来很多问题和困难，我们很高兴能参与到该开源提案中。”

法拉利体育总监Laurent Mekies认为开源方案这个概念比标准零件更好，他说：“想出另一种方法来对F1赛车的零件进行分类可能有点复杂，但是我们支持这样一个事实，那就是如果这样可以避免必须拥有标准零件所带来的风险。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：F1开源赛车

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有