Facebook称靠协会提升天秤币公信力，其实却被硅谷大佬掌控

据国外媒体报道，在努力推介天秤币数字货币的过程中，Facebook的最大障碍是缺乏公众信任且招致世界各地监管机构的反对。这些监管机构担心天秤币对隐私和金融稳定会产生影响，对于Facebook在管理天秤币数字货币方面的角色也是忧心忡忡。

Facebook的回应是成立管理数字货币的第三方独立组织天秤币 Association。它将通过这一组织确保任何公司都不会对天秤币数字货币产生过大影响。该组织目前有28个“创始成员”，但计划增加到100个。

但事实上，这些创始成员中有许多与Facebook之间、彼此之间都有着密切的个人、职业和财务联系，且联系直达天秤币 Association的最高领导层，这让该协会的性质也受到了质疑。专家表示，这些联系让公众不免担忧Facebook对天秤币到底有多大的影响力。

“我们设计数字货币天秤币的初衷之一是，Facebook只是协会100位不同成员之一，没有特权，这意味着你不必依赖Facebook，”Facebook的大卫·马库斯（David Marcus）在7月份表示。

Facebook曾表示协会将是天秤币的独立监督者，公司影响力将与任何其他成员相同。然而，协会的许多创始成员都与Facebook、马库斯或其他人有着或多或少的联系。

彼得·泰尔(Peter Thiel)创建了协会成员PayPal(不过目前已退出)，并将其卖给了Ebay。而他又是Facebook的第一个主要投资者，现在是该公司的董事会成员。泰尔还通过风险投资公司对Spotify、Lyft和Stripe等协会成员进行过投资。

扎克伯格是Facebook的创始人，也是协会成员Breakthrough Initiative的三名董事之一。他与协会会员Spotify的创始人兼首席执行官丹尼尔·埃克（Daniel Ek）私交甚密，2016年扎克伯格还参加了埃克的婚礼。

风险投资公司Andreessen Horowitz是创始成员，也是Facebook的早期投资者。该公司还投资了协会成员Lyft、Stripe、Coinbase和Anchorage。联合创始人马克·安德森(Marc Andreessen)是Facebook的董事会成员，也曾是Ebay的董事。另一位公司联合创始人本·霍洛维茨(Ben Horowitz)还是Lyft的董事。

协会成员Union Square Ventures也投资了同为协会成员的Coinbase和Stripe。

弗雷德里克·考特(Frederic Court)是协会成员Farfetch的董事，也是Felix Capital的创始人。Felix Capital此前投资过马库斯的初创公司Zong。

Wences Casares是协会成员Xapo的创始人和首席执行官。他同时也是PayPal的董事，并曾担任该协会成员非营利性组织Kiva的董事。Xapo还获得了协会成员Ribbit Capital的资助。

虽然这些人可能没有直接参与天秤币项目，但他们之间的联系表明，协会可能没有Facebook所说那么“多样化和全球化”。

到目前为止，向瑞士政府提交的文件中确认协会有三位领导人：马库斯、贝特朗·佩雷斯(Bertrand Perez)和库尔特·赫梅克(Kurt Hemecker)。

马库斯曾创立总部位于日内瓦的在线移动支付提供商Zong。当他在2011年将Zong卖给Ebay时，Ebay任命他为PayPal移动部门负责人，次年成为PayPal总裁。2014年马库斯离开PayPal加入Facebook。

佩雷斯和赫梅克之前都曾在马库斯创办的Zong担任高管，后来马库斯担任PayPal总裁期间又在同一公司任职。佩雷斯现在是协会的常务董事兼首席运营官，赫梅克是业务发展主管。

常务董事将领导执行团队，负责审查天秤币的网络安全，监督天秤币的发展并招募新的协会成员。在正式文件中，马库斯被定为董事会成员兼常务董事。

哥伦比亚大学法学院教授凯瑟琳娜·皮斯托尔(Katharina Pistor)说，让马库斯和两名亲密同事在一开始就领导协会，可能会让Facebook对该组织未来产生强大影响力。董事会成员任期一年，但可以无限期连任。

“他们行动迅速，把自己人安置到位，”她说。“管理者将在一开始就为公司定下基调，这给了他们很大的控制权。”

协会对这一观点表示异议。协会政策主管丹蒂·弗劳德(Dante Disparte)表示，尽管Facebook在成立协会以及开发区块链网络方面发挥了关键作用，但该公司“不会比其他任何成员拥有更大的权利、义务或投票权”。

协会所有的成员公司将组成“委员会”，每年召开两次会议做出重大决定，如增加新成员或改变天秤币的技术基础。由于成员比较多，开会商讨的频率也比较低，所以协会的董事会以及执行委员会扮演日常管理的角色。

马库斯强调，天秤币协会将推动公益事业，使转账变得更快、更便宜。为了实现这一目标，Facebook子公司Ca天秤币将推出数字钱包，供用户保存、存储和发送天秤币。其他公司也可以开发类似的服务。

消费者隐私倡导组织电子前沿基金会战略主管丹尼·奥布莱恩(Danny O'Brien)表示，他担心协会成员之间的关系，可能会使天秤币的其他数字钱包或加密项目难以与Facebook竞争。

“鼓励你使用Facebook的软件和服务可能符合现有这些公司的利益，因为他们现在已经参与其中，”奥布莱恩说。“他们希望Facebook的服务能够胜出，而不是其他可能对消费者更有利的项目。”

协会另一个关键角色将是管理储备金，这是政府发行的一篮子金融工具，以稳定天秤币的价值。

众议院金融服务委员会主席马斯汀·沃特斯(Maxine Waters)表示:“如果Facebook的计划得以实现，该公司及其合作伙伴会产生巨大的经济影响力，或将破坏金融和政府的稳定。”但马库斯表示，马斯汀·的目标不是与主权货币相竞争。

协会规定，会员公司必须投资1000万美元才能加入其中。Facebook表示，会员公司将以存款利息的形式从投资中获得回报。利息将首先用于协会运营开支，然后再分配给会员公司。一些专家担心，这可能会阻碍协会批准新成员或组织进一步多样化。

“如果你在这上面赚了很多钱，为什么要分享？”皮斯托尔说。