众议院要扎克伯格正面回应Libra：必须你，二号人物都不行

消息人士称，美国众议院金融服务委员会（House Financial Services Committee）与Facebook首席运营官雪莉-桑德伯格（Sheryl Sandberg）就Libra项目举行的听证会可能不会如期举行，除非Facebook首席执行官马克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）同意在2020年1月前出席该委员会并亲自作证。

此前，桑德伯格被邀请于10月29日在美国众议院金融服务委员会就Facebook推出全球加密货币的计划作证。

自2012年起担任Facebook首席运营官的桑德伯格是该公司的“二号人物”，她出席听证会将帮助政策制定者继续更好地理解大型科技公司在金融领域的参与及其影响。然而，这次特别的公开听证会似乎不会被一个“配角”所满足，因为美国国会似乎一直在等待“主角”扎克伯格登场亮相。

众议院议员西尔维亚-加西亚（Sylvia Garcia）表示，扎克伯格回答有关Libra的问题“至关重要”。她表示，“很明显，这是他的主意，这是他的公司，我想他会是那个知道答案的人。”

众议员兰斯-古登（Lance Gooden）补充说，“如果Facebook和我们一样致力于为美国人民提供更多透明度，那么我希望扎克伯格能在委员会面前分享他的证词。”

古登说，“在上一次听证会之后，我和我的同事们提出的问题比得到的答案还要多。”古登指的是7月份在国会山与Libra项目负责人、PayPal前首席执行官戴维-马库斯（David Marcus）举行的听证会。

众议院议员玛克辛-沃特斯（Maxine Waters）也呼吁Facebook停止Libra项目，直到国会能够更好地理解有关货币政策、制裁政策、证券法和消费者保护的影响。除了数据隐私方面的担忧，Facebook还面对有关该公司对美国大选潜在影响的持续质疑。

众议员布拉德-谢尔曼（Brad Sherman）明确表示，他认为扎克伯格需要对Facebook创造自己的加密货币的计划做出回应，他将Libra称之为“扎克美元”。

虽然马库斯认为Libra项目的目的是促进全球支付，但像谢尔曼这样的反对者认为这是试图创造一种全球货币来与美元竞争。

美国国会议员的言论并非特例，监管机构一直直言不讳地批评Facebook的Libra项目，称其与央行定义货币政策的权力形成了竞争。

法国和德国已经誓言要阻止Libra在欧洲的发展。欧洲央行执行委员会一名成员在一次讲话中表示，Libra的野心“类似于卡特尔垄断”。

Libra项目体现了比特币最初提出的一个具有根本性挑战的概念，即货币不是由一个具有全球影响力的、政策制定者充分掌管的国家发行。这一点引起了监管者的忧虑，与信息互联网面临的挑战类似，数百万人通过数字货币转移价值的能力，已经造成了一些公共政策问题，这些问题在以前就一直若隐若现。