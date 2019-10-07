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尴尬，Surface Duo受Windows 10x支持请愿未获足够支持

2019-10-7 9:27:47来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月7日消息 尽管许多Windows Phone爱好者支持微软通过深度定制的Android系统发布其最近的Surface Duo设备，仍有一些顽固派要求微软发展运行Windows的Surface Phone这类人群甚至还搞了个请愿活动。

日前在外国网站Change.org上出现了一个新的请愿书，不过支持者相情愿的人似乎没有多少。

请愿发起者表示，微软 Surface Duo双屏设备仅支持Android，但仍有许多开发人员想要编写可在所有外形尺寸上运行的通用Windows平台（UWP）应用程序，这点让UWP开发者和微软粉丝有些难以接受。因为通过发布采用深度定制版Android系统的Surface设备实际上还是成功地关掉了真正存在“通用”Windows应用程序的大门。因此希望微软公司能够推出运行 Windows 10X移动操作系统的Surface Duo且可以兼容运行Android应用程序。

尽管请愿书的论点令人信服，但很难想象一个失败的Windows Phone平台将如何帮助UWP开发人员。一种更合理的方法是要求Android的UWP运行时再在Microsoft平台上编写一次，这样便可在任何地方运行。不过自从采用深度定制Android系统的Surface Duo设备发布之后，其实微软也算是“隐晦地”关上了通用Windows应用程序的大门，除非微软高层点头，比如这种点子也只能停留在想象中。

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关键词：微软Surface DuoPanos PanoyWindows 10x

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