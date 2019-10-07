载人龙飞船准备就绪！SpaceX与NASA成功测试逃生系统

据外媒报道，美国太空探索技术公司SpaceX正在为“演示2”任务（DM-2，即首次载人飞行测试)做准备。作为准备工作的一部分，SpaceX和美国宇航局（NASA）已经成功在位于佛罗里达州肯尼迪航天中心39-A发射台(LC-39A)的SpaceX发射设施上测试了紧急逃生系统。

成功的验证测试已经证明，SpaceX已经准备好支持载人发射，并通过有效的逃生方法保护宇航员的生命。

正式的发射台逃生验证测试进行前，SpaceX和NASA的“商业宇航员计划”（CCP）团队曾对如何确保宇航员安全的方案进行演练，包括将宇航员从回收船Go Searcher上的飞船模型中紧急疏散。

来自NASA和SpaceX的多个团队，包括NASA约翰逊航天中心宇航员办公室人员、NASA飞行外科医生、SpaceX系统工程师、肯尼迪航空医疗、商业宇航员计划安全人员，他们成功地完成了两次全副武装、不同逃生方法的演练。



在CCP的博客帖子中，NASA CCP发射操作集成商史蒂夫·佩内（Steve Payne）表示：“这次演示允许所有负责地面操作、系统设计、地面安全和应急管理的团队观察和验证系统是否已准备好投入使用。”

在LC-39A模拟疏散计划中练习的发射台逃生方法，如果发射过程中发生任何危及生命的异常情况，将引导飞行和发射台工作人员到安全的地方。此次测试了两种不同版本的逃生方法，分别是利用拉索系统的快速紧急疏散方案，以及在不危及生命安全的情况下使用电梯疏散。

这两个逃生计划都要求机组成员能够撤离LC-39A固定服务结构(FSS)的船员进出臂和机组人员装载平台，LC-39A高度超过80米。在SpaceX对LC-39A翻新期间，机组人员装载平台进行了移动测试，以适应载人龙飞船在猎鹰9号火箭上的位置，因为这艘飞船与此前从LC 39-A发射的航天飞机有很大的不同，并且比后者高出很多。



在博文中，参加测试的宇航员鲍勃·本肯(Bob Behnken)对验证测试取得成功感到十分兴奋，因为这些测试使他和同事们离搭乘SpaceX载人龙飞船前往轨道又近了一步。他表示：“在我们准备Demo-2任务的过程中，进行这类验证测试令人激动不已。今天的每次演练都让我忍不住去想，乘坐真正的载人飞船会是什么样子。”

SpaceX的载人飞船正准备首次将宇航员送往国际空间站。SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）最近表示，支持DM-2并推动SpaceX进入载人航天新纪元的载人龙飞船(C204)将最早于2019年11月抵达佛罗里达州。猎鹰9号助推器(B1058)已经在德克萨斯州完成了静态着火测试，很可能已经在佛罗里达州或即将抵达那里。

如果在载人龙飞船即将到来的飞行中止(IFA)测试期间，一切都能按计划进行，并且NASA能够高效地完成无数的审查和文件工作，SpaceX应该已经准备好在明年初将其第一批宇航员送入轨道。