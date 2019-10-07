当你老了，头发白了，智能机器人“不再让你孤单”

人生易老天难老，岁岁重阳，今又重阳。九九重阳这一属于家庭的节日，伴着国庆长假最后一天，成为无数子女离开老人的日子。

由于老龄化速度加快，家庭年轻成员与老年成员的比例不断下降，子女与父母同一屋檐下照护的养老模式已成为过去。当衣食住行变成“医”食住行，人力短缺加剧陪护压力，如何兼顾工作与父母的养老问题？未来，谁又给我们自己养老？

在人工智能、大数据、物联网、5G等新技术深度赋能智慧医疗背景下，养老机器人正入局养老服务产业，为远在他方的子女照护老人提供极大便利。

银发浪潮加速“陪护机器人”崛起

未来很长一段时间，我国老年人的康养问题将成为社会难题。根据国家统计局统计，2018年末我国老年抚养比达到17%，较1991的水平几乎提高了一倍。如果把60周岁及以上的24949万人作为退休人员测算，全国就业人员77586万人，这意味从上世纪90年代每5个劳动力养活1个老人，变成每3个人养活1个老人，而上世纪90年代每5个劳动力养活1个老人。有预测称，到2050年这个数字将减少为1.3。

生理机能的衰退使老年人在做一些简单动作时不那么得心应手。他们日常的吃饭、洗澡、就医、出行等都需要被照护。而履行养老义务的主体——子女，在城市化背景下，很多在异地工作，加之兄妹少，很难面面俱到地兼顾工作和老人。照护老人这一巨大市场缺口给养老机器人带来发展机遇，中国的养老市场可谓一片蓝海。

▲最常见的家用扫地机器人

面对汹涌而来的“银发浪潮”，一些科技公司和科研人员将人工智能技术应用在养老领域，研发出一系列陪护机器人，提供移动辅助、卫生保洁、行动助力、安防保护等服务，解决老年人日常照料中遇到的问题。

▲靠着喂食机器人，颈部以下瘫痪的病人、肢体不便的老人，也能自行进食

同时，AI提高了老年人的独立性和尊严感，正不断被越来越多的人所接受。据俄罗斯卫星网报道，日本东京大学的学者与俄罗斯彼尔姆工科学院科研团队，曾调查两国70岁以上的老人对与机器人交流的态度。“受访者称，他们与机器人交流不会体会到负罪感，因为他们不想拖累儿孙，不想打扰他们的生活。因此，他们愿意让机器人成为自己的助手。” 俄罗斯联邦机器人技术中心国际联络事务经理叶连娜·谢列德基娜表示。

养老机器人应用场景多样化

“智能养老”的概念，最早由英国生命信托基金会提出，旨在让老年人在智能机器的帮助下，摆脱时间和地点的束缚，实现智能居家养老，过上高质量高享受的夕阳生活。

▲可穿戴式的软体机器人，是现代机器人产业中的“奇葩”，像衣服一样柔软，可以灵活模仿人的动作，患者可长期穿戴进行恢复治疗

现在的智能养老的应用场景已然多元化，除去面向C端的居家场景外，还面向B端的养老机构和医疗机构。主要功能包括居家照护、智能定位、一键呼救、康复训练，以及随时和子女进行视频语音通话等。

▲陪伴型机器人“帕罗”，身形和智力跟婴儿相近，可陪伴老人游戏、唱歌、跳舞等

家庭陪护式机器人主要提供24小时日常照护和陪伴服务，帮老年人实现就地养老。如2018年，由华中科技大学电子信息与通信学院教授尤新革团队研发的养老陪护机器人，可初步做到提醒老人吃药、关门窗、关煤气等管家服务，并通过与医院等机构连接实现远程诊断医疗等功能。

再如，2019年，爱尔兰科学家设计的陪伴机器人，通过先进感官技术和脸部识别功能，实现智能地与人和环境互动，更灵活地理解对方语言并回答，照顾行动不便或有情感需求的老人。

▲康复师只要为老人设定好需要的康复方案，康复机器人就能快速让老人进行康复训练

在康复医疗场景，不少应用于康复产业的智能机器人，一定程度上可弥补当前我国康复医护人员不足的短板。以多体位智能康复机器人系统为例，患者站在高大威猛的仿生设计外骨骼机器人当中，机器人模仿人正常行走时的步态过程带动患者下肢运动，帮助患者行走功能的康复。

▲康复机器人帮助恢复机体运动功能

阿尔茨海默病（痴呆症）是常见的老年疾病，俄罗斯一款聊天机器人，可帮助患者与丧失短期记忆作斗争：通过实时对话向用户询问他们的生活问题，让他们尝试去记忆、思考和体验情感，来帮助他们与丧失短期记忆作斗争，并起到及时的预防和诊断作用。

▲iCUB机器人，可以抓东西、玩捉迷藏，跟着音乐跳舞，还会用逼真的声音与人对话

综合来看，不管是康复机器人，还是陪伴或养老类机器人，正在深度赋能医疗和日常生活领域。通过智能机器人的帮助，老年人不会丧失独立性和尊严感，依然会觉得自己可以独立做许多事情，还很“有用”。

未来已来，智慧养老不再遥远

尽管服务机器人已具雏形，有较大发展空间，但机器人智能化水平有待提高，技术集成度不够，目前只能充当养老工具中的辅助设备。

杭州市社会福利中心2016年曾引进一批智能养老机器人，名叫“阿铁”。它们的任务是陪老人聊天，提示准时吃药，给老人的家人打视频电话等等。曾有媒体报道安铁的相关视频：老人略带口音地告诉阿铁“我非常喜欢你！”，但“阿铁”的回答却是：“主人，请你说中国话。”

虽然，养老机器人也有出错的时候，要实现成熟应用仍需时日。但是其智能性对保障老人健康以及缓解老人部分孤独感的作用不容小觑。相信随着智能化、多功能化、技术高度集成的养老服务机器人问世，未来的机器人会更大限度满足人类的需求，人机交互体验会越来越体察人类的情感。

可以预见，在未来超智能社会5.0，智慧医疗将改变旧有的养老场景，老年患者的一天从接收健康状态通知信息开始：一大早就被叫到了医生的虚拟诊疗室，系统结合个人健康记录和遗传信息，觉察到有发生其他疾病的风险。于是主治医生要求进一步详细检查。而现在正服用的药品无需到药店购买，无人机将配送到家。如果忘记服药，智能手机将按照用药指南督促服药。可以说，从看病到诊断到康复一条龙服务了。