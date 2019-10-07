航拍也有德味了，昊翔H3无人机搭载徕卡ELMARIT-D镜头

早前时间昊翔公布了新款无人机Typhoon H3，新机不仅使用了一块1英寸CMOS传感器，还搭载了一支ELMARIT-D镜头，昊翔成为又一家在设备上搭载徕卡认证镜头的中国品牌。

Typhoon H3是一架六轴无人机，尺寸比大疆精灵大，但小于悟，显然昊翔瞄准了大疆两款无人机之间的空档。它搭载了一个名为ION L1 Pro的相机，相机承载在一个三轴云台上，搭载了一块1英寸CMOS传感器与徕卡认证的ELMARIT-D 1：2.8/23 ASPH.，等效全画幅23mm视角、最大光圈为f/2.8，可拍摄码率为100Mbps的4K60P视频或是DNG格式照片，提供了10bit的Y-Log。

按照昊翔的说法，徕卡不仅认证了镜头，还参与了调色，优化了自动白平衡、色彩重现、锐化、对比度等等。在飞行时，ION L1 Pro不会被降落架遮挡视线，可以拍摄360°照片。

H3在单块电池飞行时间达为25分钟，无线图传分辨率为720P，最远传输距离为1英里，提供了四个智能飞行模式，套装提供两块锂电池与基于PX4标准的S16S控制器，后者带有一块7英寸屏幕，一架H3最多可连接两个S16S。

昊翔尚未公布Typhoon H3发售日期，预计零售价在2200美元左右，刚好是精灵与悟之间。