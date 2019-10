老外正同步修仙！AI垂直文本翻译国产网文规模将达300亿

国庆长假已经接近尾声了,假前拟定的计划完成了多少呢?

人多不想出门,应该多看看文学经典充实自己,还是看几部老电影稍微怀个旧?

文摘菌猜,最后肯定只是拿着新买的iPhone 11或者Mate 30看网络小说,时不时还会发出痴汉笑声。

别误会,文摘菌这次可不是来故意拆穿你的,而是给你带来点心理安慰——因为这么做的可不止你一个人,因为好多外国人都沉迷网络小说不能自拔。

比如,美国小伙凯文·卡扎德在论坛中说道,网络小说“救了自己一命”。

根据凯文·卡扎德在网站发布的贴子,他曾因为失恋深陷毒瘾,后来在朋友的安利下,同时追了15部网络小说,半年后,竟然成功戒掉了毒瘾!

只能说,不是自己太弱小,而是对手太强大!

而根据艾瑞网今年发布的《中国网络文学出海报告研究》来看,中国网络文学覆盖40多个国家,上线十几种语言,每年新增海外读者28.4%,出海潜在市场规模预计能达到300亿+!

文化输出强调了这么久,却让网络小说领了先?

Wuxiaworld:从一家独大到双峰并峙

从个人网站做起:May the Dao be with you

既然是网络文学,资源分享就是第一个必须面对的问题。

在这里就必须供出造福千万外国读者的网站——Wuxiaworld!

网站链接:点此进入

Wuxiaworld可谓是国外读者资源宝地,网站上有成千上万部被翻译的网络小说,每天也都保持着相当高数量的更新。



Wuxiaworld最开始只是美国华裔赖静平(网名RWX)建立的个人网站,之所以能取得惊人的发展,依靠的全是国外粉丝读者的口碑效应和无偿运营。

赖静平十分热爱武侠文化,曾和一批武侠粉丝翻译了金庸和古龙等大师的作品,但是由于种种原因,这些小说当时并没有激起太多水花。

这时,一个越南华裔的小伙伴he-man(网名)开始尝试翻译网络小说,赖静平正是阅读了他翻译的《星辰变》(Stellar Transformations),对该作者产生了极大兴趣,随后在Spcnet论坛上翻译了作者的另一部作品《盘龙》(Coiling Dragon)。

2014年末,赖静平为日均点击量破十万的小说《盘龙》建立了一个网站——Wuxiaworld。《盘龙》也成为第一部被完整翻译到国外的长篇网络小说。

后来,一位名叫TheLeecher的读者为赖静平提供了一笔不小的捐助款,其他读者也纷纷伸出援手,资源也就随之越来越多。

为了让大家更好地理解这些网络小说,Wuxiaworld上专门设有介绍中文学习经验和道家文化基础的界面,甚至还有普及“阴阳”、“八卦”的帖子,相当多的读者在论坛交流中自成“Daoist”,他们还创造出“May the Dao be with you”来代替“May the God be with you”。

与起点中国双峰并峙

Wuxiaworld不仅在国外风生水起,在国内也引起了学界、业界等的高度关注。

2016年12月,阅文集团曾与Wuxiaworld达成“十年之约”,让Wuxiaworld的资源版权得到保证。

但随着起点国际的正式上线,两家逐渐形成竞争关系,阅文集团依托于其固有资本和粉丝积累等优势,打破国外市场Wuxiaworld一家独大的局面。

在起点国际收购原本在粉丝翻译网站排名第二的Gravity Tales,Wuxiaworld收购排名第三的Volare Novels之后,正式形成双峰并峙的局面。

北大中文系的博士研究生吉云飞曾写过一篇论文深入分析过Wuxiaworld与起点国际的两条传播路线。

论文链接:点此进入

网络文学领域,funstory.ai翻译质量已超谷歌



但也正如吉云飞在论文中提到的,不管是Wuxiaworld还是起点国际,他们的共同目标其实是一致的,那就是如何快速准确地翻译网络小说并进行传播。

Wuxiaworld和起点国际都有各自的翻译团队

在Wuxiaworld成立四年后,已经拥有了29个职业翻译和翻译团队,小说翻译质量没有受到更新频率的影响而降低,普遍达到或接近专业翻译的水准。

同时,Wuxiaworld建立了一个捐赠制度,如果读者的捐赠达到一定数额,译者就会在每周保底更新量之上加更一章,再加上广告收入,Wuxiaworld的翻译体系全面向半职业化方向迈进。

而起点国际从上线之初就仿照国内的职业作家体系,试图建立一套职业译者体系。面对海外的特殊环境,起点国际也做出了相应的调整,把整个生态体系做得更加国际化和粉丝向。

借助AI翻译趋势不可避免

AI翻译应用新场景

根据《2018中国网络文学发展报告》数据显示,2018年,国内网络文学创作者已达1755万,各类网络文学作品累计达到2442万部,向海外输出中国网络文学作品的数量已达11168部。

如果要把这些网络小说全部进行翻译输出,工作量无疑是巨大的,可以说绝非人工翻译所能做到,必须要借助AI翻译。

说到AI翻译,或许还有人认为AI翻译就是弱智翻译的代名词。但是,随着AI翻译应用相继出现,很大程度上解决了不同国家、不同文化之间的沟通问题,在业内还引起了AI翻译取代人工翻译的相关讨论。

其实,从90年代开始,特别是互联网出现以后,数据以及相应的数据驱动方法蓬勃发展,使得统计AI翻译研究代替了让人类专家描述翻译规则的理性方法,此时AI翻译已经得到快速发展。

而重要的变革发生在15年深度学习被引入AI翻译后,这使得AI翻译不需要像以前一样设计特征去描述翻译规则,只需设计一个网络,让机器在数据中去寻找表述即可,并且,这样处理的效果非常好。

目前在AI翻译领域的核心技术叫注意力机制,能通过自动计算发现不同语言之间的相关性。

在AI Time论道机器翻译的活动中,北京外国语大学高级翻译学院副院长李长栓就提出,在新闻语言等领域,AI翻译的质量已经很高了。他甚至还指出,学生的翻译作业质量还不如AI翻译高。

东北大学计算机学院教授朱靖波老师一语道破,AI翻译并非旨在取代人工翻译,而是弥补人工翻译干不了的应用场景。

网络小说的翻译或许正是这样一个应用场景。并且,在网络小说领域,经常出现一些怪力乱神的遣词造句,人工翻译或许不会占到很大优势。

funstory.ai垂直领域质量超谷歌

今年3月,连尚文学与WiFi万能钥匙联手领投推文科技(funstory.ai),主要利用AI技术打造网文出海内容开发平台,为AI翻译引领网文出海板块提前布局。

网站链接:点此进入

根据8月举办的第三届中国“网络文学+”大会的相关资料显示,funstory.ai能够全自动监测、抓取、翻译和发布获得版权的中文小说,能使得行业效率提高3600倍,成本降低到原来的1%。



连尚文学CEO王小书介绍道,人工翻译需要1小时的文章,AI翻译仅需要1秒。在这样的速度下,根据BLEU(Bilingual Evaluation Understudy)算法的评测对比,funstory.ai在网络文学垂直领域的翻译质量已经超过谷歌,直追人工翻译,可以达到75分到80分的水平。

目前,欧美平均一本小说定价是9.99美元,借助于AI翻译,每本售价只需0.99美元。funstory.ai通过在亚马逊Kindle平台上架100多部网络小说,已实现了5万美元的月营收。

推文科技创始人兼CEO童铘表示,未来将通过AI技术为整个产业赋能,为海外用户提供更多的中国网络小说作品。

可以说,AI翻译市场的潜力还有待深入挖掘!

希望更多经典作品也能成功出海

在去年首届中国网络文学周上,泰国Ookbee的中文编辑兼总经理Ms.Thanitta Sorasing就表示,在西方翻译本身就很小众,要打入主流文化不能靠数量,必须依赖质量,因此要翻译最好的书,提供最好的翻译。

但其实,不只是网络小说,我们也希望看到更多经典文学作品能够突破海外市场的天花板,被广泛翻译、传播,借着网络小说这股东风,希望这一天不会太遥远。