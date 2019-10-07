盘点那些曾“抱团”领诺贝尔奖的得主

1895年11月27日，瑞典化学家、“炸药之父”阿尔弗雷德·诺贝尔（Alfred Nobel）签署了他的最后遗嘱，将其大部分遗产捐赠，先后设立物理学、化学、生理学或医学、文学以及和平类奖项。从1901年诺贝尔奖首次颁发至今，诺贝尔奖和经济学奖共颁发590次，共有908人（包括多次获奖者）和27个组织获得了诺贝尔奖。在诺贝尔奖得主中，共有5对夫妻、6对父子以及1对兄弟先后领受过这个国际大奖。对这些获奖者而言，问鼎诺贝尔奖似乎已成为家族传统。

【“夫妻档”诺奖得主】

俗话说“夫妻同心，其利断金”，夫妻携手能够解决许多生活中看似无解的问题，在科学领域同样如此。

居里夫妇

第一对获得诺贝尔奖的夫妻是居里夫妇——皮埃尔·居里（Pierre Curie）和玛丽·居里（Marie Curie）。1903年诺贝尔物理学奖被分成两部分，一半授予安东尼·亨利·贝克勒尔（Antoine Henri Becquerel），以表彰他“为发现自发放射性所做出的非凡贡献”；另一半则共同授予居里夫妇，以表彰他们“对亨贝克勒尔教授发现的辐射现象进行联合研究所做出的巨大贡献”。居里夫妇在1902年提炼出了0.1克极纯净的氯化镭，并准确地测定了它的原子量，从此镭的存在得到了证实。

约里奥夫妇

居里夫妇的强大基因也传给了他们的女儿伊雷娜·约里奥-居里（Irène Joliot-Curie），后者与丈夫弗雷德里奥·约里奥（Frédéric Joliot）一起获得1935年诺贝尔化学奖，因为他们“合成了新的放射性元素”。

科里夫妇

1947年诺贝尔生理学或医学奖被分成两半，一半共同授予卡尔·费迪南德·科里(Carl Ferdinand Cori)和格蒂·特里萨·科里(Gerty Theresa Cori)夫妇，以表彰他们“发现了糖原的催化转化过程”，另一半授予贝尔纳多·阿尔贝托·霍塞(Bernardo Alberto Houssay)，“因为他发现了垂体前叶激素在糖的代谢中所起的作用”。科里夫妇年龄相同，曾双双考入了布拉格大学，博士毕业后于二战前夕离开欧洲去了美国，最后双双获奖。

莫泽尔夫妇

2014年诺贝尔生理学或医学奖被分成两部分，一半授予约翰·奥基夫(John O‘Keefe)，另一半共同授予梅-布里特·莫泽(May-Britt Moser)和爱德华德·I·莫泽(Edvard I.Moser)夫妇，以表彰他们“发现了构成大脑定位系统的细胞”。

默达尔夫妇

1974年诺贝尔经济学奖被联合授予贡纳尔·默达尔（Gunnar Myrdal）和弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克（Friedrich Augest von Hayek），以表彰他们“在货币和经济波动理论方面的开创性工作，以及他们对经济、社会和制度现象相互依赖关系的深入分析”。默达尔的妻子阿尔瓦（Alva Myrdal）获得1982年诺贝尔和平奖，以表彰她“在裁军方面做出的杰出贡献”。

【“父子档”诺奖得主】

诺贝尔奖不仅出现了很多“夫妻档”得主，同样也有很多“父子档”，这印证了一句古话“虎父无犬子”：

布拉格父子

1915年诺贝尔物理学奖被共同授予威廉·亨利·布拉格爵士（Sir William Henry Bragg）和威廉·劳伦斯·布拉格（William Lawrence Bragg），以表彰他们“通过X射线分析晶体结构的贡献”。他们英国著名物理学家，通过对X射线谱的研究，提出晶体衍射理论，建立了布拉格公式（布拉格定律），并改进了X射线分光计。

玻尔父子

1922年诺贝尔物理学奖授予尼尔斯·亨里克·大卫·玻尔（Niels Henrik David Bohr），以表彰他“在原子结构和原子辐射研究方面的贡献”。他通过引入量子化条件，提出了玻尔模型来解释氢原子光谱，提出互补原理和哥本哈根诠释来解释量子力学，对20世纪物理学的发展产生深远的影响。他的儿子奥格·尼尔斯·玻尔（Aage Niels Bohr）与本·罗伊·莫特森（Ben Roy Mottelson）和利奥·詹姆斯·莱恩沃特（Leo James Rainwater）共同获得1975年诺贝尔物理学奖，因为他们“发现了原子核中集体运动和粒子运动之间的联系，并基于这种联系发展了原子核的结构理论。”

奥伊勒父子

1929年诺贝尔化学奖被联合授予亚瑟·哈登（Arthur Harden）和汉斯·卡尔·奥古斯特·西蒙·冯·奥伊勒-切尔平（Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin），以表彰他们“对糖和发酵酶发酵的研究发现”。老奥伊勒对辅酶的研究促进了糖及磷酸盐的生物化学研究，并阐明了多种维生素的化学结构。他的儿子乌尔夫·冯·奥伊勒（Ulf von Euler）伯纳德·卡茨爵士（Sir Bernard Katz）、朱利叶斯·阿克塞尔罗德（Julius Axelrod）被共同授予1970年诺贝尔生理学或医学奖，以表彰他们“发现神经末梢中的体液递质及其储存、释放和失活机制”。

康伯格父子

1959年诺贝尔生理学或医学奖授予塞维罗·奥乔亚(Severo Ochoa)和亚瑟·康伯格(Arthur Kornberg)，以表彰他们“发现了核糖核酸和脱氧核糖核酸生物合成的机制”。其子罗杰·康伯格（Roger D. Kornberg）获得2006年诺贝尔化学奖，“以表彰他对真核转录的分子基础的研究发现”。

西格巴恩父子

1924年诺贝尔物理学奖授予卡尔·曼内·乔治·西格巴恩（Karl Manne Georg Siegbahn），以表彰他“在X射线光谱学领域的发现和研究”。但是直到一年后，西格巴恩才领取了这个奖项。在1924年遴选过程中，诺贝尔物理学委员会决定，当年的提名没有任何人符合诺贝尔遗嘱中概述的标准。诺贝尔基金会的章程规定，在这种情况下，诺贝尔奖可以保留到次年发放。为此，西格巴恩在一年后的1925年获得了1924年诺贝尔奖。

1981年诺贝尔物理学奖被分成两半，一半授予尼古拉斯·布隆伯格（Nicolaas Bloembergen）和阿瑟·伦纳德·肖洛（Arthur Leonard Schawlow），“表彰他们对激光光谱学发展的贡献”；另一半授予老西格巴恩的儿子凯（Kai M. Siegbahn），以表彰他“对高分辨率电子光谱学的发展做出的贡献”。

汤姆森父子

1906年，约瑟夫·约翰·汤姆森（Joseph John Thomson）获得诺贝尔物理学奖，以表彰他“对气体导电理论和实验研究的巨大贡献”。他首先提供了电子存在的直接证据，打破了“原子是物质结构最小单位”的观念，揭示了电的本质。1937年，老汤姆森的儿子乔治·佩吉特·汤姆森（George Paget Thomson）与克林顿·约瑟夫·戴维森（Clinton Joseph Davisson）被联合授予诺贝尔物理学奖，以表彰他们“在晶体对电子衍射的实验发现”。

【“兄弟档”诺奖得主】

自从诺贝尔奖办法以来，史上只有一对“兄弟组合”摘得了诺贝尔奖桂冠，他们就是来自荷兰的丁伯根兄弟，两兄弟分别获得1969年诺贝尔经济学奖和1973年诺贝尔生理学或医学奖。

1969年诺贝尔经济学奖被联合授予拉格纳·弗里希（Ragnar Frisch）和扬·丁伯根（Jan Tinbergen），以表彰他们“开发和应用了用于分析经济过程的动态模型”。1973年诺贝尔生理学或医学奖授予卡尔·冯·弗里施(Karl Von Frisch)、康拉德·洛伦茨(Konrad Lorenz)和尼古拉斯·丁伯根(Nikolaas Tinbergen)，表彰他们“以在个人和社会行为模式的组织和启发方面的发现”。