传音公告回应被华为起诉：涉案金额2000万元，已立案

10月7日下午消息，传音控股发布公告，披露被华为起诉一案的相关信息。公告中称，涉案金额2000万元，目前已立案，暂未开庭审理。

公告披露，立案时间为9月23日，深圳传音控股股份有限公司于9月29日收到深圳市中级人民法院送达的关于华为技术有限公司起诉公司及子公司深圳传音制造有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、惠州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯拓科技有限公司、重庆传音科技有限公司的《民事起诉状》等材料。

华为方面表示，其是“珍珠极光Pearl主题壁纸”美术作品的著作权所有权人，诉称被告即传音方面将“珍珠极光Pearl主题壁纸”美术作品仅简单调整色彩纯度后持续用在被告开发的HiOS4.1和HiOS5.0系统预置壁纸中，并在发布会、网页展示、广告等宣传中使用该壁纸的行为，侵犯了原告的署名权、修改权等人身权利。诉讼请求为：被告立即停止侵权。包括但不限于立即停止制造、销售、出口、许诺销售预置侵害原告著作权的图片的产品；立即停止制造、销售、出口、许诺销售在包装上使用侵害原告著作权的图片的产品；立即停止在发布会、网页展示、广告等宣传中使用侵害原告著作权的图片；立即停止复制、分发、修改侵害原告著作权的图片的行为等。赔偿原告经济损失及为制止侵权支出的合理费用人民币2000万元并就其侵权事实在其官方网站公开致歉。

传音控股在公告中表示，因本次诉讼标的金额占公司资产总额、营业收入比例较小，且公司可采取有效措施消除影响，上述诉讼案件不会对本公司未来生产经营构成重大不利影响。鉴于上述案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。公司董事会将密切关注和高度重视该事项，积极应诉，切实维护公司和股东的利益。