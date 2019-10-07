新增网约车“限电”渐成势，司机与金融机构赌未来

“我不买电动汽车就不能跑网约车了？我还真不理解。”

“必须是电动汽车，这也是为了提振国产纯电汽车销量吧？感觉补贴退坡之后，这些车销量确实不行了。”

在和几位网约车司机聊到最近部分城市的网约车“新政”时，他们纷纷表达了自己的看法，“关键是对于我们网约车司机来说，跑电虽然比跑汽油省钱，但这个成本可不能只算油钱和电钱的差别。”

这几位网约车司机关注的，正是逐渐在部分城市开始实施的新增网约车“限电”令。

低价电还是多接单：司机两难



9月底，郑州交通运输局发布了《关于市区出租车经营者使用新能源车辆有关事项的通知》。通知内容显示，自2019年10月1日起，郑州市市区新增的网约车和更新巡游出租车将停止使用燃油、燃气等类型车辆，必须使用行业官方网站公示的新能源纯电动汽车。

无独有偶，9月初发布的《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》也明确规定，深圳新注册的网约车必须为纯电动汽车。据懂懂笔记统计，目前出台相同规定的城市，已经有广州、江门、昆明、惠州以及佛山。

“限电”令之下，网约车运营方、司机将会面临何种变局，他们又将如何应对这些变化带来的挑战？

“之前决定换纯电动汽车，也是图运营成本能便宜些。”在深圳麦德龙罗湖商店的万马充电站，懂懂笔记与网约车司机柳师傅做了一番交流。

柳师傅2016年底入行，至今已经将近三年时间。他的吉利纯电汽车是去年春节后换的，换新的原因是原来运营的燃油车过于破旧，养护成本日渐增加，“纯电动汽车两三万公里换一次齿轮油，燃油车每一万公里就要换一次机油，车旧了小毛病还特别多。”

换车之前柳师傅算了一笔小账：纯电动汽车百公里的充电成本，只有燃油汽车成本的三分之一。这个简单的答案让他决定购买一辆价格相对较低的新能源车，争取每个月能够有更多的盈余。

“女儿去年高考时，我想着每天就跑8个小时，多陪陪孩子，后来却发现事与愿违。”柳师傅告诉懂懂笔记，上路一段时间后，他发现尽管纯电动汽车充电成本低，但充电站的区域配置却让他“不省心”。

“充电点很不完善，市区稍微好些，5公里内能够找到多家电站。但在坪山、龙华、龙岗一带可就难找了。”他表示，即便到达充电站，也经常需要排队30分钟以上，“有些电动货车充电很久，充完电还迟迟不挪车，特别耽误时间。”

加上充电的耗时，柳师傅每天待在电站里的时间往往要超过2小时，这也影响到了他的运营收入。最让他烦恼的是，充电站收费有峰谷变化，高峰时电费多在1.6元/度，部分电站高达2.2元/度，而低谷时却只需0.8元/度。

“以充满我这台车为例，谷时充电比峰时能便宜二十七八块钱，这可不是小数儿。”他无奈表示，低谷时虽然价格便宜，但是时间段很难受：大多是7时至9时、11时至14时，以及17时至19时。

这些时段充电便宜，但却是用户叫车的高峰期。如果为了降低充电费用，就要牺牲接单的机会；如果为了多接单就要面临之后的高峰电价和排队，“这还真是两难问题。你看，现在过了两点客单少些了，大家都来等着充电呢。”

柳师傅表示，自从买了纯电汽车跑活儿之后，他每天要在路上工作超过14小时，回家之后总觉得疲惫不堪，更甭提陪伴家人，“现在真的后悔换纯电动汽车，时间、成本真的有些划不来。如果将来网约车都换成纯电汽车了，我觉得情况会更糟。”

懂懂笔记仔细计算了纯电动汽车峰时充电的成本，发现即便百公里18~22元的电费，依旧比燃油车百公里燃油消耗便宜，无非是充电等待的时间更长。那么，为何不少网约车司机反映成本压力没有什么变化？

“当然了，网约车充电是节省了一些成本，但买车的钱难道就不算入成本了吗？”柳师傅苦笑着表示，购买纯电动汽车的花费，才是不少从业者难以坚持的原因，“有的人换车以后才发现进了坑，不敢跑网约车了。”

以租代购负担重：只能玩命接单



“除了吃饭睡觉，其它时间我都是在路上跑，累了就靠边停车打个盹。”

在同样发布“限电”要求的广州市，懂懂笔记在路上叫了一辆网约车后和司机攀谈了起来。司机李先生告诉懂懂笔记，他是江西省鹰潭人，去年初刚入行，现在驾驶的是一辆北汽EU5纯电动汽车。

说起这辆才用了一年有余，便已处处异响的纯电动汽车，李师傅显得有些恼火。他抱怨道，这辆车在网上的官方标价为13万元多一点儿，然而他购买的价格算下来却高达17万多。

“我手里没钱，去年入行的时候本想贷款买台便宜的二手卡罗拉，但是广州对燃油车限牌，办理营运资质特别麻烦。”于是乎，他在同行“前辈”的指点下，在一家汽车金融公司“以租代购”拿下了这台新能源车，而每个月需要支付的“租金”，则接近5000元。

以租代购共计36期，需要支付的金额超过了17万元。这样的重负，让家境普通的李师傅觉得难以承受，但是各方面的条件限制，最终只能咬牙扛了下来。“有同行说如果用二手卡罗拉跑网约车，每天跑8、9小时的话，月收能有万元。即便贷款买，月供也只有不到2000元，除去油费、保养也能赚不少。”

如今李师傅每月的硬性支出（还贷）已经高达5000元，虽然充电比加油省一些，但如果想赚同样的收入就必须玩命跑，每天跑足15个小时甚至更长的时间。

据他透露，身边几乎所有通过“以租代购”方式拿到具备营运资质的电动网约车司机，几乎都是这么拼。大家为的就是赶在三年内还清汽车的贷款，最终实现“订单自由”。

“你看看，那边停着的EU5、帝豪、纯电轩逸，应该都是以租代购的。”在一个红绿灯路口，李师傅指着旁边的几辆网约车表示，此前他本想在一些4S店多看看纯电动汽车产品，然后自行贷款买，但是发现适合跑网约车的车型都被汽车金融企业“包”了。

最夸张的是，日产轩逸纯电动的版本刚刚上市未满半月，所有的库存就已经被汽车金融机构“包圆”。据他回忆，甚至有两家机构很嚣张地告诉他，在全广州的4S店绝对拿不到这款车的现货。

“谁让咱没本金呢，每天辛辛苦苦跑十几个小时，都是为这些金融公司打工，真太黑了。”李师傅透露，有同行告诉他网约车以租代购的形式很早就有了，但在纯电动汽车爆发后却成了主流。

尤其是在部分一线城市限牌、要求网约车具备营运资质之后，这些金融机构更是将以租代购作为重点业务，“拿到车之后，这些机构还会巧立名目新增收费来讹你，什么平台管理费，运营维护费啊，没完没了，现在据说新增网约车必须纯电了，那这些机构还不得乐上天？”

提及新的网约车“限电”规定，李师傅明显有些激动，他希望大城市在出台一些法规之前，除了需要考虑环保、市容等问题，更要充分顾及从业者的生存压力，对纯电动网约车司机在购车、选车、还贷方面给予更多帮助。

燃油车面临更迭：期盼优惠政策



“如果新增网约车一定要纯电的话，那我明年肯定不干了。”

在深圳从事网约车工作的张师傅，如今开的是一辆2013年上牌的进口起亚佳乐。2016年底，自己的小生意遭遇挫折，张师傅便用这台私家车注册了网约车，开始赚钱养家。

由于2.0排量油耗高，他跑网约车的运营成本并不低。因此，去年他也曾在同行的推荐下考虑更换纯电汽车。然而无法以全款购买新车的张师傅发现，“以租代购”每月需要负担的成本超过4500元，所以他考虑用这台佳乐继续跑个一年半载，之后再做打算。

“现在想想，这台佳乐已经七年了。身边有不少早期跑网约的朋友开的二手车也都快到年限了。现在平台规定网约车八年就必须下线。”张师傅略带愁容的说到，最近才得知旧车下线后，新上线的网约车必须为纯电汽车。

然而，看着身边以租代购换上新车的同行，每天都要工作十几小时，他有些打退堂鼓了。在他看来，一辆市场价14万元左右的纯电动汽车，如果以租代购的话总价要超过17万元，简直是个大“坑”。

“每个月负担的还款压力要四、五千元。现在每单平台说是抽佣20%，实则是25%甚至更高，如果按照平均每单20元，一天下来能接30单，刨去吃饭喝水和充电费，一个月剩不下多少，再还了贷款，你说怎么干？”

张师傅表示，要求网约车八年下线是为了安全考虑，这本无可厚非。而要求新上线的网约车为纯电汽车，应该是为了环保考虑，也合情合理。但他感觉困惑的是，有多少网约车从业者能够一下子拿出十几万买新车？如果大多数人以租代购，或是选择商业贷款购车，压力显然难以承受。

“补贴少了，纯电动价格涨了，想干这行的司机就要为此买单，甚至要给那些做金融贷款的公司打长工，这真的不合理。”张师傅强调，如果要求新增网约车为纯电动汽车，那么有关部门和网约车平台是否可以考虑一下，对于网约车从业者（购车、换新）给予一定的补贴或者优惠。

在他看来，这些优惠方式可以是纯电动车运营补贴、购车低息贷款、简化营运资质办理流程以及降低客单抽佣比例等，“这样才能降低我们的运营成本，鼓励网约车司机主动更换纯电动汽车，说换就换肯定受不了，要是这样我明年肯定不干了。”

【结束语】

各地对新增网约车要求“限电“，有其各自原因和目的。这些行业规定的出发点是好的，环保以及产业升级的背景也能够为多数人理解和认同。但在实际的实施过程中，一些细节的缺失却容易对从业者造成极大影响。

就像部分从业司机说的那样，城市里的纯电动网约车多了，有利于环保和市容，作为从业者应该支持。但网约车从业群体赚的也是辛苦钱，他们希望在规定出台、车辆换代的过程中，能多考虑一下从业群体的心声，推出相应措施缓解从业者的压力，而不要只是“一刀切”让压力陡然落在从业者身上。毕竟这些压力作用下，乘车的消费者往往也会成为压力的另一个承受方。