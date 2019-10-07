短暂的惊喜过后，微软带给我们的是恐惧型创新吗？

微软开了一场十分「迷惑」的发布会。

在对Surface Laptop和Surface Pro 7进行例行配置升级之后，微软一口气发布了三款「颠覆性」的Surface新品，分别是搭载ARM处理器的平板电脑Surface Pro X、配备双屏可折叠的电脑Surface Neo和同样配备可折叠双屏的安卓手机Surface Duo。

短暂的惊喜之后，舆论没有给微软留情面，越来越多的人将这几款新产品的演示定义为「迷惑行为」，认为它们是「强行创新」的结果。但在「迷惑」的演示背后，这三款产品分别代表了当下最热门的三个前沿趋势。

ARM PC的未来

微软同时发布了两款Surface Pro平板电脑。

一款是Surface Pro 7，和之前的Surface Pro一样，搭载英特尔处理器，运行完整的桌面版Win 10。另一款是Surface Pro X，一款脱胎换骨的Surface。

Surface Pro X是一台更有「现代感」的设备。相比Pro 7，它的屏幕更大、边框更窄、分辨率更高，后置摄像头的像素更高，且支持4K拍摄，有更好的扬声器，配备了两个USB-C接口，没有USB-A接口，而且，没有耳机孔。

Surface Pro X和7最根本的区别在于，它搭载的是一颗ARM架构的，由微软和高通联合研发的SQ1处理器。微软在发布会上特别强调这款芯片拥有强大的性能，足以支撑运行Win10。2.1 Teraflop的图形处理性能也让这款Surface拥有在理论上相当强的图形能力。

Surface Pro X | Microsoft

从上世纪90年代开始，X86架构处理器就一直统治着整个PC行业。从PC到Mac，再到PS4和Xbox One，X86-64是桌面计算领域的黄金标准，英特尔和AMD也因此成为了全球最重要的两家芯片厂。

但智能手机和平板电脑的发展，给这个领域带来了转机。ARM架构的处理器凭借更低的功耗，更完善的功能开始抬头。最近几年，旗舰级ARM处理器的性能开始足以带动一个完整的桌面系统。而且ARM架构芯片还能让主板设计得更紧凑，在有限的机身体积里塞入更大的电池。这使搭载ARM芯片的设备续航更长，可以自己设计更好的DSP（负责处理相机信号和视频解码），对LTE、以及未来的5G也能有更好的支持。

与iPad Pro一样，Surface Pro X也配备了支持无线充电的笔| Microsoft

Surface Pro X仍有一些缺憾，比如ARM版Win10系统下有大量的X86 64位软件，特别是游戏无法兼容运行。但转变已经开始，去年12月，高通发布了第一款ARM架构PC处理器8cx，包括联想在内的PC大厂也开始推出搭载该芯片的电脑，配合Win10定制系统使用。

不只是微软，苹果也已经瞄准了ARM PC的未来。早就有传闻称，苹果正在开发搭载ARM芯片的Mac电脑，预计将于2020 - 2021年问世。而且如果将iPad看作一种「个人电脑」，它就是当下最成功的ARM PC。今年的WWDC上，苹果开始促成iPad和Mac在系统软件层面的「融合」，这很可能预示着全面ARM化的未来。

双屏笔记本的探索

2016年，苹果在MacBook Pro上加入Touch Bar时，就有人预言，苹果会借Touch Bar为跳板，最终推出一款没有实体键盘，C面也是一整块触摸屏的双屏MacBook。

这个想法不无道理，因为「触屏虚拟键盘」最初的原型，就是一群长期敲击实体键盘而得了「腕管综合征」的人，为了解决手指无力敲击键盘的问题而开发的一个全尺寸触屏键盘。早在2011年，苹果就申请过全尺寸触屏虚拟键盘的相关专利。

做一个全触屏虚拟键盘并不难，iPad上就有全尺寸的虚拟键盘，但要做一块足够准确、有真实震动反馈，用户能进行高速盲打的虚拟键盘就没那么简单了。苹果为此布局了很多技术，「3D Touch」、「Taptic Engine」……但直到今天，这些技术都局限在iPhone和Apple Watch这些「小屏设备」上，没法搭载在iPad这样的大尺寸触摸屏上。

苹果最终没有推出双屏的MacBook，反而是微软做第一个吃螃蟹的人，推出了Surface Neo双屏电脑。Surface Neo配备对称的两块9寸触摸屏，转轴能够360度旋转。至于输入的问题，微软想了一个曲线救国的方法，为它配备一块实体键盘。

配备实体键盘的Surface Neo | Microsoft

Surface Neo配有一块小尺寸实体键盘，用户需要使用的时候可以将它以磁吸的方式吸附在屏幕上进行输入。在键盘吸附在屏幕上时，屏幕也会自动进行适配，将没有被键盘遮盖的部分变成触摸板或emoji输入栏。

Surface Neo的产品逻辑有些明显的瑕疵。比如这样完全相同却又彼此割裂的两块屏幕，用户的注意力到底要放在哪一块上？既然实体键盘会挡住触摸屏，那从一开始为什么要把C面做成显示屏？

除了微软，英特尔也对双屏电脑充满了兴趣。去年10月，英特尔联合联想，开发了一款双屏电脑的原型机，形态上它与Surface Neo十分接近，只不过英特尔这款原型机的两块屏幕中，有一块采用的是电子墨水屏，便于用户进行手写输入和阅读。数码媒体The Verge主编Dieter Bohn评价这款产品时表示，「整个PC市场为了寻求突破，正充斥着各种古怪的新奇想法。」

Surface Neo | Microsoft

英特尔的产品至今还没有落地，Surface Neo也需要等到2020年底才会正式开售，目前还有大量产品细节没有公布。至于苹果，3D Touch在最新的iPhone 11系列上已经正式宣告死亡，Touch Bar也处于被抛弃的边缘。今年WWDC上，苹果试图让iPad成为Mac的「副屏」，推出了Sidecar，用户可以通过iPad和Apple Pencil在Mac上实现手写、绘画等功能。

巨头们各自展望了「双屏电脑」的未来，却都还没有交出最终的答卷。

折叠手机的想象

与Surface Neo一同发布的，还有Surface Duo，一款「折叠双屏安卓手机」。

光是这个定义就拥有足够的话题性，微软「屈服」于谷歌，做了一款安卓手机，且还是折叠双屏的全新形态。

智能手机进化的每个标志性节点，都是由屏幕定义的。第一代iPhone采用的电容触控屏，iPhone 4开始搭载的视网膜高分屏，三星Galaxy Note系列开启的大屏手机时代，以及小米MIX、iPhone X开启的全面屏时代…现在，不少手机巨头都认为，「折叠屏」会是智能手机进化的下一站。

三星和华为都推出了自己的折叠屏手机产品，Galaxy Fold和Mate X。它们都采用了柔性的可折叠屏幕，区别在于Galaxy Fold是将屏幕向里对折，而Mate X是将屏幕往外翻折。除此之外，小米刚刚发布的MIX Alpha其实也可以视作是一种「折叠屏」，它将屏幕从手机的正面延伸至整个边框，直到背面，形成了一个几乎360度的环绕屏。

Surface Duo手机| Microsoft

Surface Neo没有采用柔性的可折叠屏幕，而是将两块独立的5.6寸屏幕用转轴连在一起。但因为它们中间有明确的分界，所以当两块屏幕展开时，并不能像一块完整的屏幕那样显示视频或游戏画面。在微软的想象里，Surface Duo的交互形态可以是「像一本书一样展开，然后左右双屏显示两个不同的App，方便进行多任务操作」，也可以是「像一台笔记本电脑一样被翻起，上面的屏幕显示内容，下面的屏幕进行输入、操作」。

但微软并没有给出第三方应用适配Surface Duo的方案，在产品演示的过程中也没有演示太多的实际应用。Surface Duo最终体验如何，也需要等到2020年末正式问世时才能揭晓。

但从已公布的产品演示来看，光是「接电话」这个应用场景，Surface Duo的交互就相当麻烦，需要用户用双手翻开手机，才能看到来电者是谁，接听之后还要将手机继续向后翻折，才能单手接听。在手机属性底层功能上的障碍，为Surface Duo的未来蒙上了一层阴霾。

创新的焦虑

即使不依赖消费电子业务，微软已经是当下全球市值第一的公司，但它从未放弃在这个领域的尝试。无论是早年的Windows Phone，还是之后的「平板、电脑二合一」产品Surface Book，个人计算设备的每个角落，你都能看到微软的身影。

另一方面，微软在消费电子产品领域从未取得成功。Windows Phone因为第三方应用生态的局限被iOS和Android彻底消灭，2015年Surface Book发布时，很多人对它「平板、电脑二合一」的设计充满兴趣，但之后的各种功能故障导致退货率居高不下，销量也持续低迷。

Surface Book已经两年没有更新了| Microsoft

这成了一种现象，微软推出的越是激进的，越是号称「颠覆」的产品，最后的结局往往越惨。反而是相对保守、传统的Surface Laptop、Surface Pro，取得了一定成绩。

作为一家顶级科技巨头，微软本可以对产品设计进行更深刻的思考，推动技术创新，做出真正有意义的创新产品。现在的微软更像一家KPI导向的公司，为了向上面交差而做产品，做「最新最前沿」的产品。这像是一种焦虑，在技术方向尚未明确时，只关注前沿趋势的表象，做逻辑并不严谨的产品，强行「创新」，最终上演一场「迷惑行为大赏」。