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上海电影公告：预计来自《攀登者》的收益暂为700万至1700万元

2019-10-7 17:47:47来源：TechWeb作者：周小白责编：沧海评论：

【TechWeb】10月7日消息，上海电影今日发布公告称，据初步统计，截至2019年10月6日24时，影片《攀登者》在中国大陆地区上映7日的累计票房收入（含服务费）约为人民币7.61亿元，已经超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。

公告显示，截至2019年10月6日，公司预计来源于该影片的综合收益暂为人民币700万元至1700万元（最终数据以实际结算为准）。鉴于影片还在上映中，相关收益将随着票房增加而相应增长。

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关键词：攀登者

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