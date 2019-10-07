孙正义：软银投资业绩远低于预期，我感到羞愧

据国外媒体报道，软银集团CEO孙正义（Masayoshi Son）日前表示，到目前为止软银的投资业绩远低于预期，这让他感到不满。

孙正义在接受《日经商务周刊》（Nikkei Business）采访时称：“结果与目标相去甚远，这让我感到羞愧和迫切。过去，我曾羡慕美国和中国市场的规模，但如今可以看到，许多炙手可热且增长迅速的企业来自像东南亚这样的小型市场。日本的企业家，包括我自己在内，都没有任何借口。”

在孙正义的领导下，软银已发展成为一家全球性科技巨头，并通过投资阿里巴巴等企业获得巨额回报。与此同时，孙正义也创造出了138亿美元的个人财富。

此外，软银旗下高达1000亿美元的“愿景基金”（Vision Fund）还持有一些世界上最大的科技初创公司的股份。但近期，“愿景基金”的两项重大投资似乎遇到了麻烦，即投资网约车服务提供商Uber和共享办公巨头WeWork，从而给孙正义的投资业绩蒙上了阴影。

其中，Uber在三个月内就亏损逾50亿美元，同比增长近500%。而WeWork本月底刚刚宣布，将撤回提交给美国证券交易委员会（SEC）的IPO（首次公开招股）招股书，原因是公司将推迟上市计划。

孙正义称：“这才刚刚开始，我觉得那里（东南亚市场）有极大的潜力。我们的战略是，投资那些认为‘人工智能将重塑世界’的企业。孙正义今年3月曾透露，规模为1000亿美元的“愿景基金”已经投资了约700亿美元，共进行了约70笔投资，几乎全部集中在人工智能方面。

孙正义经常说，他为软银制定了一个30年的计划，投资愿景已经延伸到了300年以后的未来。但如今，软银却面临一些迫在眉睫的担忧，导致公司股价大跌。与今年4月份相比，软银当前股价下跌近31%。

上周六还有报道称，孙正义在为“愿景基金2期”筹集资金时遇到了麻烦。此时正值WeWork上市失败，以及软银的其他投资对象估值不断下滑之际。知情人士称，至少在一开始，“愿景基金2期”的规模可能要远低于当初宣布的1080亿美元。