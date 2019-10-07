OYO融资15亿美元，估值100亿美元

新浪科技讯北京时间10月7日晚间消息，据国外媒体报道，印度酒店初创公司OYO正从公司创始人李泰熙（Ritesh Agarwal）、软银集团和其他投资者手中融资15亿美元，为公司估值约100亿美元。

此举正值OYO向美国和欧洲等国际市场扩张之际。报道称，作为斥资20亿美元购买公司股票计划的一部分，李泰熙此次将投资7亿美元购买OYO新股，而剩余的约8亿美元将来自OYO当前的投资者软银“愿景基金”、光速创投（Lightspeed Venture Partners）和红杉资本印度（Sequoia India）。

OYO由李泰熙于2013年创立，现已成为印度估值第二高的初创企业，约为100亿美元。当前，OYO的服务已覆盖80多个国家和地区的120万间客房，其中包括中国的59万间。今年早些时候，OYO刚刚进入美国市场，目前在60个城市拥有约7500间客房。

OYO今年7月曾宣布，截至2019年6月，该公司已成为全球第三大连锁酒店（按房间数量计算），以及增长最快的酒店、住宅和旅居空间连锁品牌。

李泰熙今日在一份声明中称：“我们深信，OYO有能力在印度之外的其他市场建立起真正的全球品牌，同时确保业务高效运行，并有明确的盈利路线。”

李泰熙今年7月曾表示，计划斥资20亿美元，将其在OYO的持股比例从约10%提高到30%。知情人士称，日本银行瑞穗金融集团（Mizuho Financial）和野村控股（Nomura Holdings）正在为李泰熙的股票收购提供资金。

OYO表示，李泰熙正从光速创投和红杉资本印度公司手中购买部分股票，并将通过一家名为“RA Hospitality Holdings”的实体进行交易。

报道称，100亿美元的估值将使OYO成为印度估值第二高的初创公司，仅次于数字支付公司Paytm母公司One97 Communications。