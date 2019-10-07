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特斯拉Model 3现身上海工厂测试跑道，投产指日可待？

2019-10-7 23:33:36来源：新浪科技作者：林克责编：沧海评论：

新浪美股北京时间10月7日讯，一段最新的无人机视频内容显示，在特斯拉中国超级工厂3号，一辆Model 3汽车似乎停在一条新的测试跑道上。这或许暗示着特斯拉Model 3将很快在中国上海的特斯拉超级工厂投入生产。

特斯拉上海超级工厂于今年1月初才开始建设，该公司计划将在2019年第四季度投产，最近的报告显示，特斯拉正在按计划进行。据先前的报道，特斯拉计划在10月14日开始在上海生产Model 3。

据此前从该工厂内部泄露的信息，特斯拉正在建立生产线，生产白色车身的Model 3s。

视频中，一辆Model 3似乎停在了一条新的测试跑道上，但目前还不确定这辆Model 3是否是在特斯拉上海超级工厂3号生产的。该公司首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）一直在引导该公司分阶段快速提高产量，到年底时将达到每周生产3000辆汽车。车身的生产和最后的组装肯定会在工厂进行，但动力系统的生产是否准备就绪还不清楚。

无论如何，通过在中国这个全球最重要的电动汽车市场推出更便宜的Model 3，对特斯拉新的产能提升将产生重大影响。如果正式投产，这对中国也将是一个重要的里程碑，因为这是中国第一家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂。

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关键词：特斯拉上海

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