华为Gentle Monster联名智能眼镜上手：高颜值加持的黑科技产品

关于华为和时尚眼镜品牌Gentle Monster合作的智能眼镜HUAWEI X Gentle Monster Eyewear，极客之选（公众号GeekChoice）曾经在刚刚上市发售时为大家进行过介绍。最近我们拿到了这款产品，简单上手之后还是带给人不少惊喜，今天就一起来看看吧。

设计时尚，造型简约

提到智能眼镜，或许大家印象中会想到类似Google Glass那种具有极客气息的硬核数码产品，不过HUAWEI X Gentle Monster Eyewear却走起了时尚设计风格。包装盒整白色，设计简约，Gentle Monster抽屉式打开方式给人一种仪式感。

眼镜盒部分也继承了Gentle Monster的经典设计，这个皮质眼镜盒看起来非常酷，体积略大。和普通眼睛盒不同，它内置充电电池，可以直接为内部眼镜进行充电，和AirPods这样的耳机类似。

盒子底部还有蓝牙配对按键和电量指示灯，初次配对需要操作按键，电量指示灯会通过红、黄、绿不同颜色来展示当前电量。

本次极客之选重点体验的是太阳镜款，型号为SMART JACKBYE-01，它在外观上和JACKBYE系列太阳镜保持了较高的相似度。另外还有四款型号分别为SMART EASTMOON-01、SMART ALIO-01、SMART ALIO-C1和SMART SOUTHSIDE-01，值得一提的是，后三款产品属于光学眼镜，这就针对不同用户需求提供了较丰富的选择。

SMART JACKBYE-01镜架整体为黑色板材，连接部分以金属为主，侧面标有Gentle Monster徽标，这些都是经典的Gentle Monster设计元素。整体重量只有45.6克，支持IP67级别防尘防水，因此相当轻便。

以此为基础，在这款产品镜腿部位融入了扬声器、麦克风，但整体的设计并没有因此而变化很大，由于没有对镜片部分加入黑科技，电池容量85mAh，因此整体上它的重量控制很好，虽然没有过于极客，但当作一款时尚眼镜佩戴也很适合。

眼镜外形的蓝牙耳机

外观设计虽然走起时尚路线，不过内在部分，HUAWEI X Gentle Monster Eyewear却和普通眼镜有明显区别，初次使用需要在手机上进行蓝牙配对，然后你就能体会到神奇之处了。

首先，眼镜本身支持的功能包括播放音乐、接听电话、呼叫语音助手三种，这些功能要通过敲击眼镜腿两侧来实现。比如播放和暂停音乐，你只需要手指轻轻敲击左侧两下即可（播放音乐时摘下眼镜音乐也会自动暂停），来电话只需要敲击右侧两下即可接听。你还可以根据个人喜好重新设置两侧的操控功能，让快捷操作变得更加顺手。

由于采用了扬声器而非骨传导方式，这款眼镜在音乐播放时保持了较丰富的声音信息，还能正常通话，效果不错。但这样的设计不可避免会出现漏音情况，在室外或许不容易被注意，但在较安静场合，周围的人会听见你播放的内容（音量越大余越明显），使用时还需注意。

虽然以联名作为主打，不过HUAWEI X Gentle Monster Eyewear的语音助手并不局限于华为手机，而是支持带有语音助手的安卓手机以及iPhone自带的Siri，这意味着这款眼镜的适用范围更广，不过如果手机本身不支持语音助手就没办法使用这一功能了。

作为一款智能可穿戴设备，这款产品的续航成绩表现一般，单次充电连续听歌2.5小时，但考虑到本身很轻的体积以及眼镜盒额外的8小时电量，这款产品即便作为普通太阳镜佩戴也很不错。

HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜的作用类似于日常眼镜+蓝牙耳机，整体体验效果不错，外观设计上也走出了时尚年轻的感觉，对于想尝鲜的人会是一个新的选择。目前在价格上，HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜五款，光学眼镜起步价1999元，太阳镜2499元，已经上架华为官方商城，如果大家感兴趣，可以更进一步了解。