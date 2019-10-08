脸书、推特涉嫌违反欧盟GDPR，或面临数十亿美元罚款

北京时间10月7日讯，爱尔兰数据保护委员会（Data Protection Commission）的一名发言人周一表示，该机构已经结束了针对Facebook旗下WhatsApp和Twitter可能违反欧盟数据隐私规定的调查。

该机构通信部主管格雷厄姆•多伊尔（Graham Doyle）表示，调查现在将进入决策阶段。在下一阶段，爱尔兰首席数据监管官员海伦·迪克森（Helen Dixon）将发布决定草案，预计将在年底前公布。

这将是自2018年5月欧盟的《一般数据保护条例》（GDPR）正式生效以来，爱尔兰首次做出与美国跨国公司有关的决定。

在其决定草案中，若两家公司违反数据隐私规则，迪克森将确定对它们罚款。据悉，对违反欧洲数据隐私法的公司可能会被处以相当于其全球年收入4%的罚款。

对Facebook来说，根据其2018财年的收入，这可能意味着它将面临20多亿美元的罚款。

因为许多大型科技公司的欧盟总部都设在爱尔兰，所以该机构在欧盟《一般数据保护条例》下对这些公司进行监管，并已经对包括Facebook、苹果、谷歌和Twitter在内的大型科技公司展开了十多项调查。

多伊尔表示，爱尔兰数据保护委员会一直在调查Facebook旗下WhatsApp是否以透明的方式向用户和非用户提供了信息，同时还对Twitter在2019年1月8日可能的数据泄露进行调查。

在做出决定之前，迪克森要求Facebook和Twitter提供这两起案件的更多信息。在做出最终决定之前，她的决定草案将提交给其他欧盟监管机构征求反馈。

目前，Facebook和Twitter均拒绝置评。