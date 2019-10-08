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夏普推出Android One新机S7，搭载骁龙630

2019-10-8 7:13:03来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家10月8日消息 近日夏普在日本市场推出了一款Android One新机S7，定位中端。该机尺寸约为147x70x8.9毫米，搭载了高通骁龙630处理器、3GB LPDDR4x运行内存、32GB存储空间，以及一块5.5寸的IGZO LCD屏幕，分辨率为2160x1080。

夏普S7支持IPX5/IPX8级防水、IP6X级防尘、防震，同时还有电子钱包功能，有浅铜色、银色、黑色三种配色。夏普官方称其内置的4000毫安时电池配合IGZO节能显示技术，续航时间可达一周。

夏普S7使用了1200万像素、F/2.0光圈的后置摄像头和800万像素、F/2.2光圈的前置摄像头，具有针对静态图像的电子图像稳定功能和新的图像质量引擎ProPix2，可进行对拍摄对象的模糊校正。

Android One可以让手机制造商打造低成本的智能手机，这些手机主要是销售给新兴市场上的近10亿潜在用户。Google会向设备制造商提供一整套硬件和软件指导程序，以及一些优化的设计平台，从而让这些制造商打造更加简捷快速的物美价廉的智能手机。作为一款Android One机型，夏普S7预装了最新的Android 10操作系统和一些流行的Google应用程序比如Google助理和Google相册。夏普保证此机型的3年系统更新和每月安全更新，并承诺发售后至少每24个月进行一次系统更新。

目前，该机售价暂时未知，预计将于今年12月中旬在日本上市。

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关键词：夏普夏普S7骁龙630

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