美国司法部和各州总检察长对Facebook展开调查

纽约州检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）在一份声明中说，美国各州检察长周一对Facebook涉嫌反竞争行为展开调查，并与司法部和联邦贸易委员会（FTC）的官员进行了会谈。

两名知情人士说，该小组与美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）会面，讨论了Facebook的调查，并与副司法部长杰弗里·罗森（Jeffrey Rosen）和司法部反垄断部门负责人马坎·德拉希姆（Makan Delrahim）会面。

詹姆斯说：“我们今天与全国各地的司法部长以及美国司法部和FTC的主要官员进行了两党对话，以讨论我们对Facebook的调查。”

内布拉斯加州总检察长道格·彼得森（Doug Peterson）也出席了会议，并发表了类似的声明。

佛罗里达州总检察长阿什利·穆迪（Ashley Moody）是参与此次调查的主要州之一，北卡罗来纳州总检察长乔什·斯坦（Josh Stein）和爱荷华州总检察长汤姆·米勒（Tom Miller）也出席了会议。

詹姆斯和彼得森重申了自己的担忧，即Facebook和其他大型科技公司可能采取反竞争行为、将消费者数据暴露于潜在数据泄露并推高广告价格。

这次会议是在9月25日路透社和其他媒体报道司法部将对Facebook展开反垄断调查之后举行的。该调查也面临着FTC和众议院司法委员会的调查。

各州检察长针对Facebook的调查于9月宣布，由纽约州领导，参与者包括科罗拉多州、佛罗里达州、爱荷华州、内布拉斯加州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、田纳西州和哥伦比亚特区。

一位知情人士称，在与司法部高级官员会面之后，各州检察长会见了司法部的工作人员。

Facebook收购了曾经的竞争对手Instagram和WhatsApp，这两家企业的月活跃用户达到24亿。该公司在7月份同意就各种侵犯隐私的行为向FTC支付50亿美元的和解金。

路透社和其他媒体在6月报道说，司法部和FTC对被调查的公司划分了责任，司法部负责调查谷歌和苹果，而FTC则关注Facebook和亚马逊。美国司法部随后表示，它将对包括Facebook在内的在线平台展开调查。