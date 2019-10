三星Galaxy Fold折叠机仍会有指甲留痕

10月8日消息,据美国媒体报道,在首发六个月后,三星改进版的可折叠智能手机Galaxy Fold又回来了,改进后的手机屏幕保护膜现在被压在塑料边框之下,所以基本上不可能被用户误撕掉,应该有助于防止在折叠过程中产生褶皱。手机铰链的顶部和底部新加了盖子,以防止碎屑进入显示器。上一版Galaxy Fold中,灰尘和其他杂物有时会导致屏幕起泡并破裂。改进后的手机铰链似乎也更加坚固。不过它仍不是为普通消费者打造的大众级产品。

打开Galaxy Fold的内屏后,整个设备会变成大约7英寸大小的平板电脑。而4英寸的外屏主要用于快速回复信息和接听电话。外屏在拨号和接听电话时表现良好,但对于大多数其他功能来说,外屏仍然显得过于局促。

不过更大的内屏对用户来说很有吸引力。Galaxy Fold使得用户口袋里能够装下屏幕有平板大小的设备,成为观看视频的最佳智能手机之一。用户还可以同时在屏幕上显示多个应用程序,因此能够轻松观看视频、文本并浏览网页。

Galaxy Fold操作系统可以让用户以更合适的方式分割屏幕。一个应用程序可以占据整个屏幕的左侧,而另一个应用程序占据右上角,第三个应用程序填充显示屏幕剩余的右下角。用户也可以添加几个小的“弹出式视图”应用程序,它们会在屏幕上四处浮动。不过如果打开的应用程序超过三四个,屏幕显示就会变得混乱不堪。

不过,这种可折叠手机的显示屏仍然存在缺陷。在非常明亮的环境中,用户很难看到显示内容。当屏幕显示很暗时,用户仍可以看到沿着屏幕中心向下的折痕。而此前Galaxy Fold的一个问题仍然存在:用户指甲仍会在屏幕上留下凹痕。三星曾表示,这是其可折叠手机设计的一个固有缺陷,并提供了售价为149.99美元的屏幕更换服务。

这种可折叠手机也不像市面上大多数高端智能手机那样防水防尘。如果设备靠近磁铁,屏幕有时会关闭。外包装盒里写满了诸如“小心屏幕”等各种警告。

总而言之,Galaxy Fold并不是一款为大众打造的精美设备,而是三星展示移动计算未来愿景的一个窗口。Galaxy Fold很大程度上只是一款“测试版”产品,而不是重磅"炸弹"。三星表示其已经在研发更新款的可折叠手机,希望新产品能更便宜、更坚固,并拥有更好的外屏。

