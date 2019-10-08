大山重压之下，运营商需要停火

通信行业内最近出现了2019年5G投资和建设风向可能已经转变的传闻。暂且不论传闻的真假，单就通信行业当前所遇的困境局面，运营商竞争与合作的关系就需要重构。

一、多重大山重压通信行业

通信行业不断被管道化这已经成为共识。表现出来的结果就是主营收入的持续下滑，甚至负增长。从6月份开始，通信行业营收进入负增长通道。直至8月底，虽然负增长有所收窄，但是持续负增长的趋势并未改变。工业和信息化部公布的数据显示，1-8月，电信业务收入累计完成8881亿元，同比下降0.02%，降幅较1-7月缩小0.13个百分点。

▲数据来源于工业和信息化部网站

然而现在运营商不但面对业务单价的持续下调，而且现在还要承受业务量增速下降。作为夕阳业务的语音持续负增长比较容易接受，然而现在的流量业务量增速已经失去了层级的高增速。官方数据显示，手机上网的流量同比增速降至98.9%；月户均移动互联网接入流量（DOU）同比增速换挡，由上年末132.5%降至78.3%。

实际上主营业务收入下滑背后就是业务价值的下滑。即便现在仍然保持正增长的短信业务，其业务价值也在持续下滑。下面的图标所列数据就是最好的证明。短信业务量收喇叭口也是越开越大。未来随着骚扰短信或者营销短信治理力度的加大，一旦业务量下滑，短信业务难逃负增长的命运。

▲数据来源于工业和信息化部网站

业务单价持续快速下调，叠加业务量增速下滑，即便有持续的用户增长，最终还是放大了运营商在4G时代的经营困难。运营商对通信传统业务过于依赖和对内容等新兴业务创新不足直接导致了新旧动能转化断档，各种压力持续汇聚并逐渐形成难以逾越的大山。

二、传统业务需要挖潜更需要停火

截至目前传统业务依然是运营商的主要收入来源，即便负增长或者增长乏力，仍是收入支柱而且短期内不可能改变。在新兴业务短期无法承担起收入大梁重任之前，深挖传统业务潜力，并且停止低于成本竞争是完全有必要的。

取消流量“不限量”套餐，或者说开放“不限量”套餐的限速就是提升流量价值的一个方法。无论是否经过监管层抑或经过运营商高层之间协调，三大运营商都在8月份表示从9月份开始下架流量不限量套餐，而且从已经了解到的市场销售情况下，下架操作已经执行。

流量业务需要合作，固网宽带市场领域也需要合作。运营商合伙抢占了民营企业的市场份额，又一起把广电的有线电视业务挤压到夹缝中。虽然固网宽带用户高速增长，IPTV用户渗透率持续走高，但是架不住低价竞争导致的业务价值或者收益率便宜的窘境。

截至8月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.43亿户，比上年末净增3590万户。IPTV（网络电视）用户规模稳步扩大，总用户数达2.88亿户，比上年末净增3290万户，对固定宽带用户的渗透率为65%，较上年末提升2.3个百分点。有如此规模的用户和如此高的增长速度，运营商需要将其转化为收入贡献。

▲数据来源于工业和信息化部网站

除了流量、宽带之外，收入贡献较大的语音业务现在虽然已经被运营商重视起来，但是业务量下滑的趋势并未扭转。没有足够的业务量，再考虑到语音业务价格，两者叠加之后就不可能带来足够的收入贡献。2018年，运营商吃了语音拉低收入的亏，2019年这种覆辙不应该重演。

三、合作应成为运营商未来的主基调

面对5G天量建设和运营商投入，主营收入现已负增长的运营商更多需要合作度过当前共同的困境。面对5G建设所需的天量投资压力和行业的不景气走势，资金实力和现金流量较弱的中国联通与中国电信首开了合作共享建设5G模式。

实际上，中国联通高层曾表示除了与中国电信的合建5G之外，也已经开始了与中国移动有关5G合作方面的商讨，模式为异网漫游。老二和老三已经玩到一起了，作为老大的中国移动该怎么办呢？是参与到老二和老三的进程中，还是拉着老四中国广电一起学习参照友商的玩法呢？虽然运营商之间的合建5G网络还面临着可能的造成新垄断的嫌疑，但是争抢5G全球领先位置应该是运营商承担的首要任务。

除了在5G上的合作之外，运营商还需要在新兴业务上有更多的协调，特别是在BATJ等互联网企业早已开始了向新兴业务市场发展转向。虽然新兴业务发展速度较快，但是运营商整体在新兴业务市场上的能力并不强。如何吃下新兴业务这块肥肉，运营商需要好好合计一番。

工业和信息化部公布的数据显示，互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，拉动固定增值及其他业务的收入较快增长。1-8月，三家基础电信企业完成固定增值业务收入为954亿元，同比增长26.6%，拉动电信业务收入增长2.25个百分点。无论是增速还是增长贡献，对运营商来说，新兴业务市场既是机遇，也有挑战。

运营商之间存在较为全面的业务竞合关系，在形势一片大好之时尚能维持各自的正向增长。当前及未来一段时间，通信行业既面临行业价值下降，又遭遇异业加剧渗透，合作提升行业价值并提升企业高质量发展能力应该成为大家共识。