美最高院驳回威斯康星大学上诉，苹果无需再赔5亿美元

10月8日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，美国最高法院驳回了威斯康星大学针对苹果公司的专利侵权指控的上诉。该上诉声称，苹果公司未经许可在其iPhone和iPad上使用了威斯康星大学有关计算机处理器方面的专利技术。

美国最高法院法官拒绝对一家下级法院2018年的一项裁决进行复审。根据这家下级法院的那次裁决，鉴于陪审团于2015年裁定苹果侵犯了威斯康星大学的专利，苹果被勒令支付5.06亿美元的赔偿金。

威斯康星大学专利授权部门威斯康星大学校友研究基金会(Wisconsin Alumni Research Foundation，WARF)于2014年提起诉讼，指控苹果侵犯了一项1998年“预测电路”专利，该专利技术能够帮助加快处理器执行计算机程序指令的速度。这项专利技术的开发者是，该大学计算机科学教授古林达·索希（Gurindar Sohi）和他的3名学生。

WARF旨在推动该大学的发明实现专利化和商业化。WARF声称，苹果在A7、A8和A8X处理器中使用了受到指控的这项技术，而这些处理器被iPhone 5s、iPhone 6和iPhone 6 Plus以及iPad平板电脑的几个版本所采用。

针对以上指控，苹果表示异议，称其处理器的工作方式与WARF专利中的具体语言不同。

2015年，威斯康星大学所在的麦迪逊市的联邦陪审团裁定苹果支付2.34亿美损害赔偿金。后来，鉴于在WARF专利于2016年12月到期后苹果持续的侵权行为，一名法官又对苹果追加了损害赔偿和专利使用费，于2017年对苹果做出了5.061亿美元的损害赔偿判决。

但是美国联邦巡回上诉法院(位于华盛顿的一个专门专利法院)，去年推翻了麦迪逊市联邦陪审团的裁决，称基于专利的“普通”含义，苹果不可能侵犯它。

因此，WARF向美国最高法院提出上诉，辩称联邦巡回上诉法院忽视了陪审团对专利及其在确定案件事实中作用的理解。WARF提出的要求称，美国最高法院法官至少应裁定将案件发回下级法院重申，以便提供更多的证据。