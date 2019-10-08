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三星发布Chromebook 4：支持USB-C，售价229美元起

2019-10-8 8:21:09来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月8日消息 Chromebook 3发布将近四年后，三星终于发布了其后续产品。新的11.6英寸Chromebook 4现已发布，起价为229.99美元，还有一款更大的15.6英寸Chromebook 4 Plus，起价为299.99美元。

▲Chromebook 4

▲Chromebook 4 Plus

自推出Chromebook 3以来，Chrome操作系统市场已经发生了许多变化，而Chromebook 4反映了其中的一些变化，首先是使用了类似于Asus Chromebook Flip C302的更现代的高端外观设计，两款产品均使用Intel Celeron N4000处理器，均通过USB-C充电：11.6英寸型号具有单个USB-C端口，而15.6英寸型号具有两个，每侧一个，另外两者都有一个USB Type-A端口和耳机/麦克风输入插孔，都在包装盒中提供了一个30W USB-C电源适配器。

三星指出，USB-C端口不仅用于为笔记本电脑供电，还可以以高达5Gb / s的速度传输数据，也可以连接到4K显示器。另一个值得欢迎的改进是对Android应用程序的支持。

三星将提供多种配置，不同的RAM（4GB或6GB LPDDR4）和板载存储（32GB或64GB eMMC）；所有配置均具有microSD卡插槽。11.6英寸Chromebook 4的LED屏幕分辨率与之前版本的1366 x 768相同，15.6英寸Chromebook 4 Plus的LED屏幕提供1080p分辨率。

三星估计，较小的Chromebook 4可以提供12.5小时的电池续航时间，而15.6英寸的型号每次充电可续航10.5小时，两个设备都使用相同的39Wh电池。

三星Chromebook 4和4 Plus现已发售。

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