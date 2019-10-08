Linus Torvalds不担心微软将控制Linux

微软近几年来在Linux上的耕耘可以说是不遗余力，推出WSL、想推出Linux版 Edge和开放exFAT专利技术进入Linux等操作让人们觉得它真的爱Linux，甚至Windows被誉为世界上最好的Linux发行版。

但似乎微软只是在采用旧有的“拥抱、扩展再消灭”策略，有人认为它最终将接管 Linux。

在2019 Linux Plumbers Conference上，ZDNet特约编辑 Steven J. Vaughan-Nichols 与Linus Torvalds和其他几位Linux内核顶级程序员进行了交谈，他们普遍同意微软想要控制Linux，但他们并不担心。

不担心的主要原因是：Linux的本质，再加上它所基于的GPL2开源许可，使得Linux不能由任何第三方控制。

“反微软的事情有时只是开个玩笑而有趣，但并不是真的。今天，他们实际上更加友好。我在各种会议上与微软工程师交谈，我觉得是的，他们已经改变了，工程师很高兴。他们非常喜欢在Linux上工作。所以我完全驳斥了所有反微软的东西”，Linus表示：“对于任何进入Linux的公司来说都是如此。他们有自己的目标，他们想以自己的方式做事，因为他们有原因。”

对于微软来说，这个原因主要是“微软往往主要针对Azure，并尽一切努力使Linux对他们来说运作良好。”Linus解释到，并且强调这很正常：“我的意思是，那只是成为社区的一部分。”

IBM Research 杰出工程师、顶级Linux内核开发人员James Bottomley认为微软与所有其它支持Linux的公司所经历的过程相同：“这是一个贯穿Linux的过程。你无法在内核上发挥自己的专有优势。许多公司以专有业务模式进入市场，因此我认为他们可以……如果想要Linux上的某些功能对你的业务有帮助，这很好，但是它必须经过一个开放的开发过程。如果其他人认为它有用，你最终将与他们合作或协作以产生此功能。”

这也就是说，为了达到目的，微软也需要“最终被迫与他人合作”。

“因此，你在高层看到的很多东西，以及Linux Foundation产生的东西，都是由大型公司推动的。而且，它们始终在争夺谁拥有什么功能以及如何实现这些功能。但是，这与必须公开进行开发这一事实没有什么不同。如果其他人发现了好处，那么最终会进行协作”，James进一步解释：“因此，微软是否有与Red Hat或IBM或其它任何公司竞争的想法都没有关系。仍然希望开发人员可以在Linux内核中以透明的方式进行合作。”

简而言之，微软可能很大，但没有人比整个Linux社区更大。