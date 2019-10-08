谷歌要求所有安卓设备加入“数字健康”功能

10月8日消息，据外媒报道，在过去一年半时间里，谷歌始终在推动名为“数字健康”（Digital WellBeing）的计划，以帮助所有人以更健康的方式使用手机。现在，谷歌要求所有安卓设备都需要有某种“数字健康”应用程序，以及家长控制功能。

谷歌最新的Google Mobile Services(GMS)协议显示，该公司现在要求所有在2019年9月3日之后发布或升级到Android Pie或Android 10的设备都要有“数字健康”解决方案。谷歌提供了自己的“数字健康”应用作为厂商使用的解决方案之一，但后者也可以自由创建自己的解决方案。

9to5Google获得了最新版本的Google Mobile Services(GMS)协议的副本，该协议对使用谷歌服务的安卓设备制造商提出了要求。如果厂商决定创建自己的“数字健康”解决方案，需要具备与谷歌应用相当的功能。例如，厂商的应用程序需要提供至少包含以下统计信息的使用情况仪表板，如屏幕总开机时间、设备解锁次数以及接收的通知计数等。

此外，这些“数字健康”统计数据需要能够专门针对每个应用程序进行细分，甚至还需要按天和按小时进行细分。该应用程序甚至需要存储至少一周以前的历史数据。

“数字健康”解决方案中还要包括应用程序使用限制，以及使用Wind Down安排请勿打扰模式的能力。事实上，谷歌明确指出该功能“必须命名为Wind Down，并且必须支持逐日配置计划”。

鉴于厂商创建自己的“数字健康”应用程序面临严格限制，大多数安卓设备厂商似乎更有可能屈服，采用谷歌的应用。考虑到这款应用程序的用处很大，而且Chrome目前并没有计划将其使用数据连接到第三方健康应用程序中，因此这可能是最好的选择。